Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и АО «Казахтелеком» подписали Меморандум о взаимодействии в рамках проекта «Ускоренная цифровизация для инклюзивной экономики Казахстана».

Ключевым направлением сотрудничества станет развитие телекоммуникационной инфраструктуры в сельской местности. В рамках проекта планируется строительство волоконно-оптических линий связи более чем в 1000 сельских населённых пунктах страны, что позволит создать условия для расширения доступа жителей к современным цифровым услугам.

Реализация проекта направлена на сокращение цифрового разрыва между городом и селом. Развитие инфраструктуры связи откроет новые возможности для сельских жителей — от дистанционного образования и получения государственных услуг до развития предпринимательства и внедрения цифровых решений в повседневную жизнь.

«В рамках реализации национального проекта «Доступный интернет» ключевой задачей является строительство оптических линий связи непосредственно до пользователей в сельских населенных пунктах.

Магистральная инфраструктура в рамках проекта «ВОЛС СНП 1.0» была построена в 2018–2020 годах компаниями АО «Казахтелеком» и АО «Транстелеком». Сегодня мы достигли договоренности о предоставлении компанией «Казахтелеком» доступа к своей магистральной инфраструктуре для местных малых и средних операторов связи. Это позволит им оперативно развернуть сети последней мили по технологии GPON со скоростью интернета не менее 100 Мбит/с в сельских населенных пунктах», — отметил председатель Комитета телекоммуникаций МИИЦР РК Дамир Сейсембеков.

«Сегодня доступ к качественному интернету — это уже не просто вопрос связи, а необходимое условие для развития территорий и повышения качества жизни людей. Для нас важно, чтобы жители сельских населённых пунктов имели такие же возможности для образования, работы и ведения бизнеса, как и жители крупных городов. Развитие цифровой инфраструктуры — это инвестиция в будущее регионов и всей страны», — отметил Аскар Каиров, Генеральный директор Дивизиона по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком».

Подписанный меморандум станет основой для координации совместной работы и эффективного взаимодействия участников проекта. Объединение усилий государства и крупнейшего телекоммуникационного оператора страны позволит ускорить развитие инфраструктуры связи и создать прочную технологическую основу для дальнейшей цифровизации сельских территорий Казахстана.