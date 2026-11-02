В Тель-Авиве прошел казахстанско-израильский бизнес-форум

В Тель-Авиве состоялся казахстанско-израильский бизнес-форум «New Economy. New Opportunities». Он объединил представителей более 100 израильских компаний, государственных органов и отраслевых организаций, а также казахстанского бизнеса и институтов развития. Участники рассмотрели инвестиционные возможности и направления сотрудничества в энергетике, водном хозяйстве, сельском хозяйстве, здравоохранении и цифровых технологиях.

Казахстанскую делегацию возглавил Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. В открытии форума приняли участие министр в Министерстве финансов Израиля Зеэв Элькин, заместитель генерального директора МИД Израиля Яэль Равия-Цадок, генеральный директор Института экспорта Израиля Нили Шалев, вице-президент Управления инноваций Израиля Шломи Кофман и президент Ассоциации промышленников Израиля Авраам Новогроцки.

В своём выступлении Жаслан Мадиев рассказал о проводимой по поручению Главы государства работе по диверсификации экономики и цифровой трансформации Казахстана. Он подчеркнул, что применение технологий должно способствовать повышению производительности предприятий и решению практических задач в отраслях экономики.

«Наша цель экспортировать услуги в сфере искусственного интеллекта и одновременно предоставлять отечественному бизнесу инструменты для конкуренции на мировых рынках», — отметил Жаслан Мадиев.

В рамках деловой программы представители казахстанских компаний, государственных органов и институтов развития представили инвестиционные возможности в энергетике, переработке критических минералов, транспортной и цифровой инфраструктуре.

С презентациями выступили представители KAZAKH INVEST, «Самрук-Қазына», «Казахтелекома», Astana Hub, «Национальных информационных технологий», «Қазақстан Ғарыш Сапары», Q.AI, МФЦА, Alem Capital и других организаций. Участникам также представили инструменты поддержки инвесторов и ведения бизнеса в Казахстане.

В числе практических направлений сотрудничества были обозначены управление водными ресурсами, эффективное орошение, переработка сельскохозяйственной продукции и применение цифровых решений в промышленности и сфере услуг.

В рамках форума состоялась церемония обмена семью меморандумами в сфере здравоохранения, цифровизации, информационной безопасности, водоснабжения и торговли.

Документ между Shoval Vantage Group и KAZAKH INVEST касается создания медицинского кластерного центра в Казахстане.

Меморандум между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития и Terra-A Gaia AG определяет направления сотрудничества в области цифровых активов, управления с применением ИИ, цифровой инфраструктуры и создания центра компетенций.

Центр анализа и расследования кибератак и CYBERPRO AI обменялись меморандумом о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Документ между QazTrade и Израильским институтом экспорта и международного сотрудничества направлен на продвижение QazTrade в Израиле и развитие деловых связей.

Меморандум «Самрук-Казына Инвест» и Watergen предусматривает изучение возможностей локализации в Казахстане технологии получения питьевой воды из атмосферного воздуха.

Акимат области Абай обменялся меморандумами с Mekorot Development & Enterprises по вопросам водного хозяйства и с Auxbridge — по цифровой трансформации и применению цифровых технологий в регионе.

Казахстанская сторона обозначила готовность содействовать деловым контактам и дальнейшей проработке предложений компаний через действующие механизмы Межправительственной комиссии.