Международный форум Space Days Kazakhstan 2026 стартовал в Астане

В Астане на площадке Nazarbayev University стартовал международный форум Space Days Kazakhstan 2026, объединивший представителей государственных органов, международных организаций, космических агентств, научного сообщества, технологических компаний и инвесторов.

Форум посвящен международной Повестке дня в сфере космоса, новым технологиям космической индустрии и их применению в целях устойчивого развития, а также развитию глобального сотрудничества в космической отрасли.

Открытие форума началось с Пленарной сессии. С приветственным словом к участникам обратился Заместитель Премьер-Министра - Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

«Три ключевых приоритета - данные, технологии и люди позволят Казахстану создавать конкурентоспособные космические продукты и услуги. Именно с этой целью мы выступили с инициативой проведения международного форума Space Days Kazakhstan. Этот форум только начинает свою историю, и мы ожидаем от него практических результатов, конкретных договоренностей и новых совместных проектов. Мы намерены сделать Space Days Kazakhstan традиционной международной площадкой, последовательно расширяя масштаб форума и укрепляя его авторитет в мировом космическом сообществе», - отметил Заместитель Премьер-Министра - Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

Глава ведомства также подчеркнул, что для Казахстана космос должен служить интересам всего человечества, оставаться пространством мирного сотрудничества, объединять государства вокруг общих целей и приносить пользу всем странам и народам. При этом космические технологии должны иметь практическое применение и способствовать развитию экономики, повышению эффективности государственного управления и улучшению качества жизни граждан.

По его словам, к 2030 году планируется создать международную группировку дистанционного зондирования Земли из девяти спутников. В нее войдут шесть спутников Казахстана, а также космические аппараты Монголии, Республики Конго и Нигерии. Он подчеркнул открытость Казахстана к сотрудничеству с новыми партнерами и отметил возможность дальнейшего расширения группировки до 14 спутников.

Кроме того, Казахстан ведет работу по замене спутника KazSat-3 новым космическим аппаратом KazSat-3R. Это позволит обеспечить устойчивость национальной системы спутниковой связи и ее соответствие современным технологическим требованиям.

В первый день Space Days Kazakhstan 2026 состоятся панельные сессии, посвященные ключевым направлениям развития космической отрасли. Участники обсудят роль спутниковой связи в обеспечении цифрового суверенитета страны, развитие рынка услуг на базе спутниковой инфраструктуры и использование спутниковых данных для управления водными ресурсами.

Отдельное внимание будет уделено применению искусственного интеллекта на борту космических систем, развитию взаимодействия региональных космических агентств, существующим вызовам и перспективам международного сотрудничества.

В рамках форума будут рассмотрены вопросы развития международного космического туризма и перспективы будущего мировой космической отрасли.