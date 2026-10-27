Постановлением Правительства Республики Казахстан № 898 от 13 октября 2026 года утвержден Комплексный план развития беспилотных систем на 2026–2029 годы. Документ формирует единую правовую основу, закладывает цифровую и физическую инфраструктуру, а также стимулирует отечественное производство и полномасштабную интеграцию автономных технологий в реальный сектор экономики.

Основанием для разработки стратегического документа стало поручение Премьер-Министра Республики Казахстан от 10 апреля 2026 года, в рамках которого Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития РК (МИИЦР) была поставлена задача консолидировать разрозненные сегменты рынка и придать системный импульс развитию беспилотной индустрии страны.

Масштаб и межотраслевой характер плана определили уровень координации: к его практической реализации привлечено 18 государственных органов (включая Министерство транспорта, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, органы национальной безопасности, финансовые регуляторы и отраслевые министерства), а также акиматы, институты развития и квазигосударственные компании.

При этом координирующая роль в реализации документа отведена Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития РК, как органу ответственному за внедрение прорывных технологий и цифровую трансформацию.

Ключевые цели и ожидаемые результаты до 2029 года

Принятый план призван устранить фрагментарность регулирования, снизить административные барьеры и обеспечить баланс между развитием инноваций и общественной безопасностью. Среди ключевых индикаторов:

Цифровая экосистема: внедрение Единой цифровой платформы беспилотных авиационных систем (БАС) и систем UTM (автоматизированного управления воздушным движением беспилотников).

Суверенное производство: локализация производства беспилотных систем, включая выпуск критических аппаратных компонентов и разработку защищенного отечественного программного обеспечения.

Кадровый потенциал: подготовка не менее 1 000 квалифицированных специалистов новой формации (операторов, инженеров-конструкторов, разработчиков встраиваемого ПО и ИИ, специалистов по кибербезопасности и сервисному обслуживанию).

Наука и инновации: создание не менее двух современных R&D-центров и профильных лабораторий в партнерстве с университетами и международными технологическими компаниями.

Отраслевое применение: разработка и внедрение типовых сценариев использования автономных систем в различных секторах экономики.

Основные направления реализации Комплексного плана

Единая цифровая платформа и UTM: цифровизация услуг по принципу «одного окна»

Одним из приоритетных шагов станет развертывание Единой цифровой платформы БАС и систем автоматизированного управления движением беспилотников (UTM). Главная цель проекта — полный отказ от бумажной бюрократии и перевод всего взаимодействия граждан, бизнеса и государственных органов в прозрачный электронный формат. Подача заявок, учет, регистрация аппаратов и оперативное согласование маршрутов полетов будут производиться через единый цифровой сервис, что сведет к минимуму барьеры и многократно ускорит разрешительные процедуры.

Суверенное производство аппаратной и программной части с экспортной ориентацией

Стратегической задачей плана является не просто поддержка крупноузловой сборки, а формирование полноценного суверенного производства полного цикла: от аппаратных узлов и систем связи до защищенного софта. Приоритетная государственная поддержка будет оказываться предприятиям, нацеленным на создание конкурентоспособных производств, способных выходить на внешние рынки. Для этого производство беспилотных систем будет включено в приоритетные виды цифровой деятельности, вводятся преференции и изъятия из национального режима в государственных закупках, механизмы долгосрочных оффтейк-контрактов для резидентов Astana Hub (включая гособоронзаказ и квазигоссектор), а также будут проработаны вопросы упрощения ввоза сырья и компонентов с устранением барьеров для последующего экспорта готовой продукции.

Беспилотники в повседневной жизни: передача контрольных функций в МВД

Беспилотные аппараты подходят к той черте, когда они становятся привычным элементом повседневной жизни граждан, логистики и городского хозяйства. Возрастающая интенсивность полетов требует своевременной защиты общественного порядка. В этой связи в рамках реинжиниринга нормативной базы предусмотрена передача части государственных функций по контролю и надзору за эксплуатацией и оборотом беспилотных систем в ведение Министерства внутренних дел РК. Параллельно прорабатывается введение обязательного страхования ответственности владельцев дронов, регламентация требований к кибербезопасности каналов связи и выдача сертификатов операторов через специализированные ЦОНы.

Подготовка кадров будущего: непрерывная образовательная траектория от школы до университета

Формирование инженерной и операторской элиты страны выстраивается по бесшовному принципу — от ранней профориентации школьников до глубокой специализации студентов. В школах во всех регионах республики начнется открытие кабинетов авиамоделирования, оснащение современных STEAM-кабинетов специализированным оборудованием по БАС, а базовые навыки пилотирования и технической грамотности войдут в модули начальной военной подготовки. На уровне технического, профессионального и высшего образования будут обновлены учебные программы под запросы реального рынка, а также планируется организовать ежегодные университетские соревнования по беспилотным технологиям.

Отраслевое внедрение: адресная аналитика, выработка стандартов и экономическое стимулирование

Ключевой задачей становится практическая интеграция БАС в структуру реальной экономики. МИИЦР совместно с профильными ведомствами проведет детальный анализ производственных цепочек в сельском хозяйстве, энергетике, горно-металлургическом секторе, логистике, коммунальном хозяйстве, мониторинге ЧС и экологии. По итогам исследований будут разработаны типовые сценарии применения, методические рекомендации и адресные меры государственного стимулирования. Государство берет на себя роль фасилитатора: определить наиболее эффективные точки приложения беспилотных решений, рассчитать их экономическую целесообразность и создать условия, мотивирующие государственные органы и предприятия внедрять автономные комплексы в свои повседневные технологические процессы.

Наземная инфраструктура, отраслевая интеграция и R&D

План охватывает развитие сети вертипортов, дрон-портов и автоматических зарядных станций, а также закрепление за отраслью радиочастот и спутниковых каналов. В сегменте наземного транспорта в 2027–2028 годах планируется организовать пилотный проект по тестированию беспилотных грузовых перевозок.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан подчеркивает открытость к диалогу и призывает отечественных предпринимателей, разработчиков, инженеров и изобретателей, обладающих готовыми проектами и наработками с экспортным потенциалом, проявлять инициативу, заявлять о своих разработках и обращаться в министерство за поддержкой.

МИИЦР также приглашает представителей бизнеса, отраслевых ассоциаций и гражданского общества направлять свои конструктивные предложения по практической реализации мероприятий утвержденного Комплексного плана. Министерство нацелено на совместную, эффективную работу, чтобы внедрение передовых беспилотных систем обеспечило качественный технологический и экономический эффект для всей страны.