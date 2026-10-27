Международная криптоплатформа Kraken выходит на рынок цифровых активов Казахстана

В рамках международного форума AI & Digital Bridge 2026 состоялась встреча Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова с со-генеральным директором международной криптоплатформы Kraken Дэвидом Рипли.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития рынка цифровых активов, внедрение современных финансовых технологий, совершенствование регуляторных подходов, а также возможности применения международного опыта в цифровой экономике Казахстана.

По итогам встречи Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Kraken подписали Меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие рынка цифровых активов и внедрение блокчейн-технологий в Казахстане.

Еще одним значимым событием стало получение Kraken предварительного одобрения (In-Principle Approval) от Комитета Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (AFSA).

Данное одобрение является одним из ключевых этапов процедуры лицензирования и создает предпосылки для начала деятельности компании в регулируемой юрисдикции МФЦА после выполнения установленных требований.

Получение предварительного одобрения подтверждает заинтересованность одной из крупнейших международных криптоплатформ в выходе на казахстанский рынок и открывает новые возможности для дальнейшего развития индустрии цифровых активов в стране.

Подписанный Меморандум предусматривает взаимодействие по вопросам совершенствования регулирования цифровых активов, развития рынка цифровых финансов, интеграции традиционной банковской инфраструктуры с рынком цифровых активов, внедрения блокчейн-технологий, а также реализации образовательных инициатив и повышения финансовой грамотности населения.

Особое внимание уделяется взаимодействию с МФЦА в целях укрепления позиций Казахстана в качестве регионального криптохаба и создания благоприятных условий для привлечения ведущих международных участников индустрии цифровых активов.

«Выход на казахстанский рынок таких крупных международных игроков, как Kraken, является важным шагом в развитии отечественной индустрии цифровых активов. Наша задача – сформировать прозрачную, конкурентоспособную и безопасную среду, в которой международные компании смогут внедрять передовые технологические решения, а граждане и бизнес получат доступ к современным финансовым сервисам.

Подписание Меморандума с Kraken открывает дополнительные возможности для обмена международным опытом, развития блокчейн-технологий и укрепления позиций Казахстана в качестве регионального криптохаба», – отметил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Гиззат Байтурсынов.

«Казахстан демонстрирует значительный потенциал для развития индустрии цифровых активов и формирует благоприятные условия для международных участников рынка. Получение предварительного одобрения AFSA является важным этапом на пути к выходу Payward (головная компания Kraken), на казахстанский рынок.

Мы высоко ценим конструктивный диалог с государственными органами и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в развитии безопасной, прозрачной и инновационной экосистемы цифровых активов», – отметил со-генеральный директор Payward (Kraken) Дэвид Рипли.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан продолжит работу по формированию благоприятной регуляторной и технологической среды для развития индустрии цифровых активов, привлечению международных участников рынка и расширению практического применения блокчейн-технологий в экономике страны.

Справочно: Kraken – одна из крупнейших международных криптоплатформ, основанная в 2011 году в США. Компания предоставляет услуги по покупке, продаже, хранению и торговле цифровыми активами для розничных и институциональных клиентов.

Kraken управляется группой компаний Payward и работает на рынках Северной Америки, Европы и других регионов. Платформа поддерживает широкий перечень цифровых активов и фиатных валют, а также предоставляет профессиональные торговые и институциональные сервисы