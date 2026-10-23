Основатель самой дорогой компании мира Дженсен Хуанг и вице-премьер, министр ИИ и цифрового развития Жаслан Мадиев обсудили, как превратить энергию, промышленность и вычислительные мощности Казахстана в экономику нового поколения

Казахстан заявил о стратегической цели стать мировым центром Physical AI искусственного интеллекта, который управляет роботами, автономным транспортом и производственными процессами в реальном мире. Эта цель стала центральной темой открытой беседы (fireside chat) основателя и генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга с заместителем Премьер-министра, министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жасланом Мадиевым в Международном центре искусственного интеллекта alem.ai. Стороны обсудили, как AI меняет мировую экономику, что нужно стране для собственных технологий и как вырастить в Казахстане компании мирового уровня.

«Казахстан - первая страна, которую я посетил, где Президент объявил развитие ИИ национальным приоритетом. Искусственный интеллект поможет вашей стране подняться на новый уровень, расширит возможности людей и позволит компаниям конкурировать и масштабироваться на глобальном рынке. ИИ преобразит ваше общество. Если у вас есть стремления и амбиции, необходимо лидерство, которое помогает их сформировать. Именно такую амбициозную цель поставил Президент Токаев - сделать Казахстан AI-нацией. Все компании, с которыми я сегодня познакомился, стремятся стать успешными, глобальными, международными. И искусственный интеллект поможет воплотить эти амбиции. Единственное, что имеет значение, — есть ли у вас амбиции. Если они есть, искусственный интеллект и робототехника помогут вам подняться на новый уровень и расширят ваши возможности. Если вы ученый, AI-ассистент позволит вам исследовать гораздо больше. Если вы инженер, AI-инструменты помогут находить более совершенные технические решения», — отметил Дженсен Хуанг.

Почему этот визит важен

Дженсен Хуанг один из немногих людей, чьи решения напрямую определяют темпы глобальной AI-экономики. За 33 года во главе NVIDIA он превратил производителя видеокарт в главного поставщика вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта. NVIDIA первой в истории преодолела отметки капитализации в $4 трлн и $5 трлн, а в начале октября 2026 года ее стоимость составляла около $5,8 трлн, что сопоставимо с ВВП крупнейших экономик мира. На чипах компании работают ChatGPT, крупнейшие облачные провайдеры и национальные AI-программы многих стран.

Искусственный интеллект он называет новой промышленной революцией, в которой производится уже не энергия и не продовольствие, а интеллект. Чтобы производить энергию, строят электростанции, а чтобы производить интеллект, строят вычислительные мощности. Визит такого уровня означает, что Казахстан рассматривают как участника глобальной AI-экономики, а не только как рынок для готовых решений.

Казахстан движется именно по этой логике. В Послании народу 8 сентября 2025 года «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта» Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу за три года сделать Казахстан полностью цифровой страной и учредил Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. При Президенте работает Совет по развитию искусственного интеллекта, в который входят признанные мировые эксперты, в том числе Кай-Фу Ли, Питер Норвиг, Джон Хопкрофт.

«Казахстан стремится стать AI-нацией. Искусственный интеллект начинается с когнитивных возможностей, но охватывает и Physical AI. Это крупнейшая из всех отраслей, поскольку большая часть окружающего мира связана с взаимодействием с физической средой и ее пониманием. У Казахстана есть важные направления применения этих технологий - горнодобывающая промышленность, природные ресурсы и сельское хозяйство. Все эти отрасли выиграют от следующей волны Physical AI. Это прекрасная возможность для Казахстана участвовать в формировании будущего этой индустрии», — подчеркнул Хуанг.

«Казахстан ставит перед собой амбициозную задачу стать одним из мировых центров развития Physical AI. Для этого мы последовательно создаем необходимую инфраструктуру: развиваем вычислительные мощности, инвестируем в подготовку специалистов и формируем условия для внедрения искусственного интеллекта в реальный сектор экономики. Сотрудничество с NVIDIA открывает возможности для применения передовых технологий в промышленности, энергетике, транспорте и робототехнике. Мы стремимся не просто использовать готовые AI-решения, а создавать в Казахстане собственные технологии, которые смогут конкурировать на глобальном рынке», — отметил заместитель Премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

Инфраструктура и собственные модели

Национальный суперкомпьютер Alem.Cloud на графических процессорах NVIDIA H200 вошел в мировой топ-100 суперкомпьютеров. В Алматы работает вычислительный комплекс AI-Farabium. В Экибастузе, одном из крупнейших энергетических узлов страны, развивается Data Center Valley кластер центров обработки данных мощностью около 300 МВт с перспективой расширения до 1 ГВт. По мере ввода новых энергетических мощностей, имеет смысл таргетировать ИИ-кластер мощностью до 5 ГВт. В новой экономике именно связка энергии и вычислений определяет, будет ли страна производить интеллект у себя или покупать его за рубежом.

Хуанг не раз советовал правительствам первым делом закрепить свой язык и культурные данные в собственной языковой модели. Казахстан уже разрабатывает собственные большие и малые языковые модели.

Physical AI: следующая волна искусственного интеллекта

Генеративный AI работает с текстом, изображениями и кодом, а Physical AI выходит в физический мир: управляет роботами, беспилотным транспортом и интеллектуальными производствами. «Робототехника уже здесь. Physical AI уже здесь», — так описывает этот переход Хуанг. В основе подхода NVIDIA цифровой двойник предприятия, в котором инженеры моделируют процессы и обучают роботов до того, как менять что-то в реальном цехе. Тайваньский производитель электроники Wistron с помощью такого двойника запустил завод за два с половиной месяца вместо обычных пяти.

Горнодобывающие и металлургические комплексы, энергетические объекты и транспортная инфраструктура Казахстана могут стать площадками для разработки и испытания таких систем. Участники встречи обсудили привлечение международных разработчиков Physical AI для испытаний в реальных промышленных условиях страны. Производство, отраслевые данные, вычислительные ресурсы и инженерные кадры в одной стране создают основу для международного полигона робототехники и автономных систем.

«Physical AI - это не только робототехника. Он охватывает все: от сейсмических исследований и картографирования шахт и скважин до геологии, материаловедения и химической переработки. Искусственный интеллект кардинально преобразит каждую из этих областей. От добычи и переработки полезных ископаемых до создания новых материалов, на каждом этапе Physical AI откроет новые возможности», — отметил Хуанг.

Казахстанские компании и таланты выходят на глобальный уровень

По мере того как вычисления становятся доступнее, главную стоимость создают компании, которые превращают модели в продукты для миллионов пользователей. Пример такой компании — Higgsfield AI, казахстанский технологический единорог в сфере генеративного видео. По данным компании, ее оценка превысила $9 млрд, а выручка в пересчете на год достигла $1 млрд всего через полтора года после запуска. Более 600 сотрудников Higgsfield AI работают в Казахстане.

Вице-премьер, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев объявил об инвестициях NVIDIA в казахстанский ИИ-стартап Higgsfield AI. Комментируя это решение, основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг отметил высокий потенциал команды стартапа, подчеркнув, что главная ценность любых инвестиций заключается прежде всего в людях.

По его словам, основатели Higgsfield AI обладают стратегическим видением и предложили перспективную идею, реализация которой требует значительной экспертизы. Несмотря на серьёзную конкуренцию со стороны хорошо финансируемых компаний из Сан-Франциско и других технологических центров США, команда Higgsfield AI состоит из одних из самых талантливых специалистов в мире.

«Когда инвестируешь в компанию, ты инвестируешь в людей. Поэтому важно выбирать лучших», отметил Дженсен Хуанг.

Среду для таких компаний формирует Astana Hub, а программа NVIDIA Inception открывает казахстанским стартапам доступ к технологиям и экспертизе компании. Будущих инженеров готовят alem.ai, TUMO Astana, Tomorrow School и ведущие университеты страны. Стороны рассматривают создание регионального центра NVIDIA Deep Learning Institute на базе QAIRU; в пилотной программе уже участвовали представители 12 технических университетов.

«Наша задача как родителей - воспитывать в детях надежду, амбиции и стремление к большему, помогать им мечтать масштабнее. И когда они ставят перед собой большие цели, искусственный интеллект помогает их достигать. Этот принцип одинаково применим и к детям, и ко взрослым, и к компаниям, и к целым странам», — сказал Хуанг.

Что это значит для Казахстана

Мировая экономика входит в эпоху, когда конкурентоспособность стран определяют уже не только запасы сырья, но и способность превращать энергию и данные в интеллект. Встреча в Астане показала, что у Казахстана есть шанс занять в этой новой экономике собственное место, опираясь на свои сильные стороны.

Когда международные технологические компании приходят в страну разрабатывать и испытывать решения, вместе с ними приходят инвестиции, знания и спрос на местных инженеров и программистов. Талантам больше не нужно уезжать, чтобы работать над технологиями мирового уровня, такая работа появляется дома. Промышленность, десятилетиями составлявшая основу экономики, получает новое качество. На шахтах, рудниках и энергетических объектах роботы и автономные системы смогут взять на себя самые опасные задачи, а предприятия станут безопаснее и эффективнее.

Новое поколение казахстанцев с ранних лет осваивает навыки, которые будут определять мир в ближайшие десятилетия. Школьники и студенты учатся по программам мирового уровня в TUMO Astana, Tomorrow School и университетах-партнерах NVIDIA. Собственные языковые модели KazLLM и AlemLLM закладывают основу технологического суверенитета: искусственный интеллект в Казахстане будет говорить на казахском языке и понимать потребности своих пользователей.

В этом и состоит главный смысл происходящего - энергия, промышленность и человеческий потенциал страны начинают работать на экономику знаний. Казахстан, известный миру как экспортер сырья, получает возможность стать экспортером технологий.

По завершении Fireside Chat Дженсен Хуанг оставил памятную запись в Книге пожеланий международного центра искусственного интеллекта alem.ai.

Визит Дженсена Хуанга завершил AI Month серию мероприятий по развитию искусственного интеллекта в Казахстане, генеральным партнером которой выступила NVIDIA. Программа стартовала 23 сентября с международного хакатона HackAlem AI, который установил рекорд GUINNESS WORLD RECORDS™ по числу участников AI-хакатона.