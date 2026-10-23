23 октября 2026 года основатель и CEO NVIDIA Дженсен Хуанг впервые посетил международный центр искусственного интеллекта alem.ai в Астане. В ходе визита ему представили стратегию Казахстана по формированию глобального хаба Physical AI, основанную на трех ключевых составляющих: благоприятной институциональной среде, современной инфраструктуре и развитии человеческого капитала.

В ходе визита Дженсен Хуанг ознакомился с экспозицией Музея сингулярности, посвященной истории и эволюции искусственного интеллекта — от первых концепций до современных нейросетей и генеративного ИИ, а также его влиянию на будущее человечества. Особым моментом экскурсии стало подписание основателем NVIDIA музейного экспоната — видеокарты NVIDIA RIVA TNT 1998 года, символизирующей один из ранних этапов развития графических технологий компании. Экспонат с автографом Дженсена Хуанга станет частью коллекции музея. Дженсен Хуанг также посетил AI Cinema — первый в мире кинотеатр, где показывают контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

«Самое ценное, что есть у любой страны — это культура и интеллект её людей. У казахстанских разработчиков, предпринимателей и студентов сейчас редкий шанс создать свой, казахстанский ИИ. С такими амбициями и такой сильной научной и инженерной базой Казахстан вполне может запускать новые стартапы, менять целые отрасли и открывать новые горизонты для молодого поколения», - отметил Дженсен Хуанг, основатель и глава NVIDIA.

Во время посещения состоялась демонстрация Self-Service Center - пространства нового поколения, где пользователи могут самостоятельно получать государственные, бизнес- и другие услуги. Ключевым элементом пространства стал alem.gpt - интеллектуальный чат-помощник, обеспечивающий доступ к услугам посредством естественного языка. Технологической основой решения являются модели искусственного интеллекта, работающие на GPU-кластерах Alem.Cloud с использованием графических процессоров NVIDIA H200. Также были продемонстрированы возможности eGov Mobile, включая цифровые документы и сервис eGov QR, а также интеграция государственных и банковских систем на примере оформления цифровой ипотеки

«Сегодня искусственный интеллект меняет не только технологии, но и расстановку сил в мировой экономике. Казахстан намерен занять свое место среди стран, которые формируют будущее этой индустрии. Наше преимущество это сочетание энергетического потенциала, развитой промышленности и растущего числа талантливых инженеров и разработчиков. Вместе с такими технологическими лидерами, как NVIDIA, мы видим возможность превратить Казахстан в глобальную площадку для развития Physical AI, где интеллектуальные системы и робототехника будут создаваться, испытываться и внедряться в реальных промышленных условиях. Мы стремимся не просто развивать AI-инфраструктуру, а создавать технологии и компании, способные конкурировать на мировом рынке», — отметил Жаслан Мадиев, Заместитель Премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Визит Дженсена Хуанга открывает новые перспективы для развития AI-экосистемы Казахстана и ее интеграции в глобальную технологическую индустрию. Особое значение имеет создание условий для разработки технологий мирового уровня внутри страны и расширения международных возможностей для казахстанских специалистов и компаний.

В рамках визита Дженсена Хуанга генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев представил Startup City — цифровой город стартапов, построенный на принципах Peer-to-Peer (P2P) взаимодействия и геймификации. Платформа объединяет региональные хабы, образовательные программы, лаборатории, венчурное финансирование и международные площадки, помогая стартапам пройти путь от идеи до глобальных рынков. В формате интерактивной игры участники могут зарабатывать виртуальные монеты и использовать их внутри экосистемы, а цифровые двойники отражают реальную инфраструктуру Astana Hub. Отдельное внимание было уделено перспективам расширения сотрудничества Казахстана с NVIDIA.

«Визит Дженсена Хуанга в alem.ai - это возможность открыть новые перспективы для казахстанских технологических компаний. Особенно это касается Physical AI - технологий, объединяющих искусственный интеллект с робототехникой, промышленностью и инфраструктурой. Казахстанские стартапы уже разрабатывают решения в области робототехники, автономного управления и интеллектуальных систем. Поэтому мы стремимся создавать условия, в которых такие команды получают доступ к инфраструктуре, экспертизе и международным партнёрам, чтобы развивать свои разработки и выводить их на глобальный рынок», - отметил Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

Особое внимание также во время визита было уделено казахстанским технологическим стартапам. Дженсену Хуангу представили разработки ARC Aero, технологическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве собственных летательных аппаратов, а также создании программно-аппаратных решений для автономного управления полётами и координации операций в режиме реального времени. QazTWIN - казахстанская технологическая платформа интеллектуальных цифровых двойников для промышленности, строительства, городской инфраструктуры с применением роботизированных краулеров производства Astana Dynamics для обследования труднодоступных, ограниченных и потенциально опасных зон с повышенной точностью технической диагностики, безопасности обследований и эффективности эксплуатации инженерных систем. DeepInfra — технологическая компания, предоставляющая облачную инфраструктуру для инференса моделей искусственного интеллекта, включая большие языковые модели (LLM), генеративные модели обработки изображений и аудио, а также мультимодальные решения. MiraiTech — технологическая компания, специализирующаяся на разработке интеллектуальных носимых устройств и решений на базе искусственного интеллекта для анализа биомеханики движений человека, включая основной продукт для спортсменов, предназначенный для мониторинга двигательной активности, оценки физических показателей и оптимизации спортивных результатов. Blockchair — технологическая компания, специализирующаяся на разработке блокчейн-аналитики и инструментов для поиска, мониторинга и анализа транзакций в различных публичных блокчейн-сетях. Представленные проекты продемонстрировали потенциал технологических команд в развитии робототехники, автономных систем и инфраструктуры искусственного интеллекта.

В продолжение визита также был представил проект Data Center Valley, масштабный кластер центров обработки данных, создаваемый в Экибастузе. Проект предусматривает поэтапное развитие инфраструктуры общей энергетической мощностью до 1 ГВт, при этом мощности первой фазы в объеме 215 МВт уже полностью зарезервированы. Data Center Valley призван стать международным центром высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта, привлечь многомиллиардные инвестиции и создать условия для размещения инфраструктуры ведущих мировых технологических компаний, включая партнеров NVIDIA и Firebird AI.

Дженсен Хуанг также познакомился с учениками TUMO Astana — центра креативных технологий, где подростки бесплатно развивают цифровые навыки, изучают программирование и осваивают креативные направления через самостоятельное обучение, практические воркшопы и проектные лаборатории с экспертами индустрии. Затем Дженсен Хуанг встретился с победителями крупнейшего AI-хакатона в мире HackAlem AI, прошедшего при поддержке NVIDIA и OpenAI и установившего мировой рекорд GUINNESS WORLD RECORDS™ по количеству участников AI-хакатона, и сделал с ними памятное фото.

Следующим этапом программы стало знакомство со студентами Tomorrow School — бесплатной школы программирования и искусственного интеллекта, основанной на практико-ориентированном обучении. Дженсену Хуангу представили образовательную модель школы, в которой студенты осваивают программирование и AI-технологии через работу над реальными проектами. Во встрече также принял участие министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек. Дженсен Хуанг ознакомился с деятельностью Qazaq AI Research University (QAIRU) и его инициативами в области подготовки специалистов по искусственному интеллекту.

Во время визита Дженсен Хуанг встретился с основателями первого казахстанского юникорна Higgsfield — технологического партнёра NVIDIA в сфере генеративного видео с аудиторией 40 млн уникальных пользователей. Платформа использует вычислительные технологии NVIDIA для обучения собственных моделей Soul и развития агентного продукта Supercomputer 2.0. Стороны обсудили перспективы генеративного видео и развитие технологической экосистемы Казахстана.

Дженсену Хуангу также представили направление AI-Driven Government — применение искусственного интеллекта в государственном управлении. В рамках демонстрации были показаны возможности аналитической платформы для энергетики, космической отрасли, финансового сектора и умных городов, а также AI-модели для макроэкономического прогнозирования, финансово-экономического моделирования, оценки рисков и принятия решений на основе данных.

Freedom представила City-Scale Physical AI — проект по созданию цифрового двойника городов Алматы и Астаны для обучения и тестирования автономных роботов в условиях реальной городской среды. Технологической основой проекта станут решения NVIDIA в области Physical AI, позволяющие ускорить разработку и внедрение автономных роботизированных систем.

Ключевым событием визита станет эксклюзивная беседа Дженсена Хуанга и Жаслана Мадиева в формате fireside chat. В центре обсуждения - будущее искусственного интеллекта и роль Казахстана в глобальной AI-экономике: от развития энергетики и вычислительной инфраструктуры до суверенного ИИ и Physical AI — технологий, позволяющих машинам взаимодействовать с реальным миром. Участники обсудят, как ИИ трансформирует промышленность, рынок труда и образование, какие возможности открывает для экономики и общества и как подготовить новое поколение к технологическим изменениям. Отдельное внимание будет уделено развитию AI-экосистемы Казахстана, подготовке талантов и созданию технологий мирового уровня.

В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта визит Дженсена Хуанга в alem.ai подчеркнул стремление Казахстана занять значимое место в глобальной AI-экономике. Объединение институциональной поддержки, вычислительной инфраструктуры и человеческого капитала формирует основу для развития страны как международного центра Physical AI — площадки, где передовые технологии могут не только разрабатываться, но и проходить испытания и находить практическое применение в промышленности.

Визит Дженсена Хуанга завершил AI Month серию мероприятий по развитию искусственного интеллекта в Казахстане при поддержке Astana Hub, генеральным партнером которой выступила NVIDIA. Программа стартовала 23 сентября с международного хакатона HackAlem AI, который установил рекорд GUINNESS WORLD RECORDS™ по числу участников AI-хакатона.