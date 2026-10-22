Представители МИИЦР и Всемирного банка с рабочей поездкой посетили Туркестанскую область

Представители Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан совместно с делегацией Всемирного банка совершили рабочую поездку в Туркестанскую область. Участники делегации ознакомились с ходом строительства цифровой инфраструктуры в рамках проекта «Ускоренная цифровизация для инклюзивной экономики Казахстана», реализуемого за счет средств правительственного займа Всемирного банка. Проект направлен на субсидирование подведения высокоскоростного интернета непосредственно к сельским домохозяйствам.

В общей сложности в Туркестанской области инициатива охватит 212 сельских населенных пунктов, где проживает 387 тысяч человек (около 68 тысяч домохозяйств). На сегодняшний день по 26 селам уже объявлены конкурсы, по 17 — заключены контракты и ведутся проектно-изыскательские работы. До конца 2026 года в первых 5 населенных пунктах планируется полностью завершить строительно-монтажные работы и выплатить субсидии операторам связи.

«Туркестанская область стала абсолютным лидером по масштабу данного проекта: из более чем 1 100 сел, охваченных инициативой по всей стране, свыше двухсот находятся именно здесь, где оптоволокно подводится до домохозяйств. Учитывая что регион традиционно лидирует в Казахстане по уровню рождаемости и числу детей в семьях, обеспечение качественного высокоскоростного интернета в каждом доме становится принципиально важной задачей», - отметил председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков.

Подведение оптоволоконных линий до каждого домохозяйства в сельских населенных пунктах позволит существенно сократить цифровой разрыв, обеспечив жителям региона доступ к современным образовательным платформам, государственным сервисам и электронным услугам.

Справочно: В рамках проекта «Ускоренная цифровизация для инклюзивной экономики Казахстана» в 2026–2027 годах по всей стране планируется построить волоконно-оптические линии связи в 1 123 сельских населенных пунктах. Ожидается, что доступ к высокоскоростному интернету получат более 445 тысяч домохозяйств, или около 2,3 млн человек. Общая протяженность новых оптических сетей составит порядка 3,8 тыс. километров, что позволит обеспечить охват высокоскоростной инфраструктурой не менее 80% домохозяйств в включенных в проект населенных пунктах.