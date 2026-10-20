В селе Шалкия Кызылординской области подключили первых абонентов к высокоскоростному интернету со скоростью до 100 Мбит/с. Шалкия стала первым населенным пунктом, подключенным в рамках проекта «Ускоренная цифровизация для инклюзивной экономики Казахстана», реализуемого совместно Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Всемирным банком.

Проект направлен на развитие оптических сетей связи в сельской местности и обеспечение жителей высокоскоростным интернетом непосредственно в домохозяйствах. Это позволит расширить доступ сельского населения к государственным онлайн-услугам, цифровому образованию и новым возможностям для развития бизнеса.

«Развитие оптических сетей в сельской местности - важная часть работы по обеспечению равного доступа к цифровым возможностям для всех жителей страны. Подключение первых домохозяйств в Шалкии - практический результат этой работы. Наша цель - чтобы жители сел могли пользоваться высокоскоростным интернетом наравне с жителями городов», - отметил председатель Комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков.

«Радостно видеть, как в рамках проекта первые домохозяйства в селе Шалкия получают доступ к высокоскоростному интернету. Это важный шаг на пути к расширению цифровых возможностей для жителей. Развивая доступ к качественному и надежному высокоскоростному интернету в сельской местности, мы не только улучшаем цифровую инфраструктуру, но и создаем новые возможности для образования, предпринимательства, инноваций и экономического роста. Наша конечная цель заключается в сокращении цифрового неравенства и обеспечении условий, при которых все больше жителей Казахстана смогут полноценно участвовать в цифровой экономике и пользоваться ее преимуществами», - отметила руководитель проекта, старший специалист по цифровому развитию Группы Всемирного банка Наталия Гельвановска-Гарсия.

В рамках проекта в 2026–2027 годах планируется построить волоконно-оптические линии связи в 1 123 сельских населенных пунктах. Ожидается, что доступ к высокоскоростному интернету получат более 445 тысяч домохозяйств, или около 2,3 млн человек. Общая протяженность новых оптических сетей составит порядка 3,8 тыс. километров. Планируется обеспечить охват высокоскоростной инфраструктурой не менее 80% домохозяйств в населенных пунктах, включенных в проект.

Строительство телекоммуникационной инфраструктуры осуществляется за счет собственных средств операторов связи. После завершения работ государство возмещает до 50% подтвержденных капитальных затрат в форме безвозмездных долевых грантов. Операторы определяются по итогам открытого конкурса, обеспечивающего равные условия участия и прозрачность отбора.

Реализация проекта позволит расширить доступ к качественной связи в сельской местности и создать основу для дальнейшей цифровизации регионов Казахстана.