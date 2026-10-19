Жаслан Мадиев ознакомился с ходом строительства Data Center Valley в Экибастузе

Заместитель Премьер-Министра - Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев и председатель Правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин посетили площадку строительства Data Center Valley в Экибастузе – крупного казахстанского инфраструктурного проекта в сфере искусственного интеллекта и обработки данных.

Во время рабочей поездки делегация ознакомилась с ходом строительных работ, этапами реализации проекта и перспективами создания в Казахстане международного центра вычислительных мощностей.

Data Center Valley формируется как масштабный технологический кластер для размещения современных центров обработки данных, развития искусственного интеллекта и привлечения международных технологических компаний.

Проект предполагает поэтапное развитие инфраструктуры с увеличением вычислительных мощностей до 1 ГВт. Мощности первой фазы объемом 215 МВт уже полностью зарезервированы. Первый центр обработки данных мощностью 50 МВт планируется ввести во втором квартале 2027 года.

Главными темами обсуждения стали энергообеспечение, инженерная инфраструктура, технологическая готовность площадки и соблюдение графика строительства.

Жаслан Мадиев отметил стратегическое значение проекта для развития национальной инфраструктуры искусственного интеллекта.

«Сегодня искусственный интеллект становится одним из ключевых факторов экономического роста и технологической конкурентоспособности государств. Но для развития ИИ необходима соответствующая инфраструктура – вычислительные мощности, надежная энергетика и современные центры обработки данных. Data Center Valley – это стратегический проект, который позволит Казахстану занять собственное место на глобальной карте искусственного интеллекта. Наша задача – создать условия, при которых международные технологические компании будут не просто пользоваться инфраструктурой Казахстана, а развивать здесь свои проекты, инвестировать и формировать новые компетенции», – подчеркнул Жаслан Мадиев.

Проект реализуется совместно с международными технологическими партнерами, среди которых NVIDIA и Firebird AI. Он предусматривает создание высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры на базе передовых графических процессоров для обучения и эксплуатации моделей искусственного интеллекта.

Ожидается, что совокупный объем инвестиций в развитие проекта составит порядка 5 млрд долларов США.

Председатель Правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин подчеркнул, что реализация Data Center Valley открывает для Казахстана принципиально новые возможности в глобальной цифровой экономике.

«Долгое время Казахстан рассматривали прежде всего как страну с богатыми природными ресурсами. Сегодня у нас появляется возможность превратить доступную энергию в новый экспортный продукт – вычислительные мощности. Мы создаем инфраструктуру, которая позволит обслуживать крупнейшие мировые ИИ-системы непосредственно с территории Казахстана. Самое важное, что это уже не просто концепция: мощности первой фазы полностью зарезервированы, есть международные партнеры и конкретные инвестиционные обязательства. Наша цель – сделать Казахстан одним из ключевых центров мировой ИИ-инфраструктуры», – заявил Багдат Мусин.

Конкурентное преимущество Data Center Valley – доступ к электроэнергии по тарифу от 2,5 цента США за кВт·ч, что делает площадку привлекательной для энергоемких вычислительных систем. Кроме того, проект предусматривает современные технологии охлаждения, повышение энергоэффективности и соблюдение экологических стандартов.

Представители государственных органов и руководство проекта обсудили дальнейшие этапы строительства, развитие необходимой инфраструктуры и работу по привлечению международных инвесторов.

Запуск Data Center Valley даст Казахстану вычислительные мощности для работы международных ИИ-компаний, а стране – новые технологические отрасли и рабочие места для квалифицированных специалистов. Проект также расширит присутствие Казахстана на международном рынке цифровых услуг.