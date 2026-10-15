Казахстан и Азербайджан запустили Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи

Казахстан и Азербайджан впервые соединили свои телекоммуникационные сети подводной волоконно-оптической линией через Каспийское море. Запуск состоялся при участии Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Новая инфраструктура открывает дополнительный маршрут передачи данных между Азией и Европой и укрепляет роль Казахстана в международном цифровом транзите.

Транскаспийская ВОЛС соединяет наземные сети Казахстана, имеющие выход в Китай, с инфраструктурой Азербайджана и далее — с сетями Кавказа и Европы. Таким образом, формируется новый маршрут, расширяющий возможности передачи международного трафика и резервирования действующих каналов связи.

Для Казахстана запуск линии означает повышение устойчивости международной связи и диверсификацию выходов в глобальную сеть. Наличие альтернативного маршрута позволяет операторам гибче распределять потоки данных и снижать зависимость от отдельных направлений. Для региона проект создает дополнительные возможности подключения к международной цифровой инфраструктуре и развития транзита между крупнейшими рынками Азии и Европы.

В подводном кабеле размещены 64 оптических волокна. Проектная пропускная способность линии составляет свыше 400 Тбит/с. Такой запас мощности создает основу для роста передачи данных и развития сервисов, требующих высокой скорости и надежности соединения.

Новый маршрут также расширяет возможности для размещения в Казахстане дата-центров, облачных платформ и вычислительных мощностей для искусственного интеллекта. Для международных технологических компаний доступность емких каналов связи и низкая задержка сигнала являются важными условиями выбора площадок и обслуживания зарубежных клиентов. По представленным техническим параметрам, задержка на маршруте Актау — Стамбул составит 34 миллисекунды.

Развитие международной связности создает условия для того, чтобы Казахстан наращивал не только транзит данных, но и собственные услуги по их хранению и обработке. Это расширяет возможности отечественных технологических компаний для работы на внешних рынках и повышает привлекательность страны для инвестиций в цифровую инфраструктуру.

Согласно прогнозу, благодаря появлению нового направления объем транзитного трафика может увеличиться более чем вдвое и достичь 21,6 Тбит/с в ближайшие годы.

С начала активных работ в 2025 году до запуска линии прошло менее двух лет. Реализация проекта потребовала проведения морских изысканий, согласования маршрута с учетом судоходства, военной и нефтегазовой деятельности, а также выполнения технически сложной укладки кабеля по дну Каспийского моря.

Запуск Транскаспийской ВОЛС стал результатом совместной работы двух стран при поддержке глав государств и практическим шагом в развитии стратегического партнерства Казахстана и Азербайджана.