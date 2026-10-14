При поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК в рамках концепции AI Labs Astana Hub и Гентский университет (Бельгия) открывают в Alem.ai совместную лабораторию искусственного интеллекта и математики. Лаборатория объединит учёных двух стран для совместных исследований, подготовки талантов, создания стартапов и привлечения международного финансирования.

Лаборатория стала частью концепции AI Labs, которая развивает на площадке Alem.ai совместные исследования с ведущими мировыми университетами.

Математика — основа искусственного интеллекта: обучение любой ИИ-модели опирается на методы оптимизации, статистику и теорию вероятностей. Поэтому лаборатория соединяет фундаментальную математику с прикладными задачами ИИ.

Учёные Гентского университета и Казахстана, включая представителей казахстанской научной диаспоры, будут вести совместные исследовательские проекты, разрабатывать новые ИИ-технологии и готовить молодых исследователей. Первыми направлениями станут применение ИИ и нейротехнологий для персонализированного обучения и разработка ИИ-решения для раннего скрининга болезни Паркинсона.

Также в рамках официального визита состоялась передача телескопа, открывающего новые возможности для изучения космоса и развития научного сотрудничества.

Стороны планируют совместно подавать заявки на гранты программы Horizon Europe и привлекать инвестиции в исследования и разработки лаборатории.

Ключевыми результатами работы лаборатории станут новые таланты в области искусственного интеллекта и математики, технологические стартапы и совместные исследовательские проекты.

Справочно:

Гентский университет (Universiteit Gent) — один из ведущих исследовательских университетов Бельгии, основан в 1817 году.

Horizon Europe — ключевая программа Европейского союза по финансированию исследований и инноваций на 2021–2027 годы.