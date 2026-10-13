9–10 октября 2026 года в городе Астане состоялся ежегодный Международный форум по развитию проектного управления «People&Projects Forum: Biomimetic&Management», объединивший представителей государственных органов, международных организаций, бизнеса и академического сообщества для обмена опытом и обсуждения современных подходов к проектному управлению.

Форум организован Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан совместно с Astana IT Universityи консалтинговым агентством «People&Projects» и является значимой ежегодной площадкой для объединения ведущих экспертов и практиков в сфере проектного менеджмента, обмена опытом, обсуждения актуальных тенденций и выработки современных подходов к управлению проектами.

Открывая форум, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев подчеркнул значимость развития проектного управления в системе государственного управления, повышения эффективности реализации государственных инициатив и применения технологий искусственного интеллекта в деятельности государственных органов.

Ключевой темой форума стало применение принципов живых систем в управлении организациями и проектами. Участники обсудили, как природные механизмы адаптации, взаимодействия, распределения ресурсов и обеспечения устойчивости могут применяться для совершенствования управленческих процессов и повышения эффективности проектной деятельности.

Первый день форума был посвящен применению биомиметических подходов в менеджменте. Эксперты рассмотрели принципы работы живых систем в контексте коммуникаций, системного мышления и управления рисками, представив научные концепции и практические инструменты для повышения устойчивости и эффективности организаций.

Экспертную программу 9 октября представилиАнна Штайнцайг (Anna Steinzeig), Анар Есенгельдина, Ильяс Адильханов, Василь Галимов, Михаил Плотников, Сергей Колов, Каергелди Махамбетов,Карлыгаш Сыдыкова, Зарина Биюмбаева, Петр Немой.

Также в этот день состоялась церемония «People&Projects Awards», в рамках которой были отмечены проектные команды, управленцы и руководители организаций, внесшие значительный вклад в развитие проектного управления.

Второй день форума был посвящен развитию проектного управления в условиях цифровой трансформации. В центре внимания оказались вопросы совершенствования деятельности проектных офисов, применения искусственного интеллекта в управленческой практике, цифровизации мониторинга и аналитики, а также повышения эффективности координации и контроля реализации проектов.

10 октября с докладами и практическими кейсами выступили Рашад Ибрагимов, Петр Немой, ДилараАбжанова, Салтанат Кузганова, Аблайхан Кадыров, Мерей Нурсултанов, Мираим Атанаева.

В ходе форума представлены ключевые направления развития проектного управления в Казахстане: совершенствование нормативной базы, автоматизация сбора данных и внедрение искусственного интеллекта. Изменения в нормативной базе направлены на разграничение проектов и процессных мероприятий, снижение административной нагрузки и повышение эффективности работы проектных офисов.

В рамках автоматизации функций проведена тестовая интеграция системы проектного управления с рядом государственных информационных систем. Следующий этап предусматривает автоматизацию обмена данными и мониторинга статусов проектов, а также расширение применения ИИ для анализа показателей, выявления отклонений, прогнозирования рисков и поддержки управленческих решений. Это позволит перейти от ручной отчетности к более интеллектуальной и результативной модели управления проектами.

В рамках второго дня также состоялась сессия обмена практиками проектных офисов центральных государственных органов и регионов, где участники поделились опытом организации проектной деятельности, взаимодействия команд и применения цифровых решений. Обсуждение позволило обозначить практические подходы к развитию проектного управления и повышению результативности реализации проектов. В рамках сессии обмена практиками проектных офисов также выступили Альтаир Ахметов, Тимур Джунельбаев, Динара Абдигалиева, Гульпара Ташенова, МолдерБаймаганбетова.

Участники обсудили развитие компетенций руководителей проектов в эпоху искусственного интеллекта, внедрение цифровых систем проектного управления и использование аналитических инструментов для мониторинга реализации проектов и стратегических документов.

Особое внимание участники уделили эффективным коммуникациям, системному мышлению, управлению рисками и развитию проектных офисов. Отечественные и зарубежные эксперты обменялись опытом применения международных стандартов и методологий PMI, IPMA, ISO и Prosci в государственном секторе, бизнесе и образовании.

Форум завершился церемонией награждения благодарственными письмами Заместителя Премьер-Министра — Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан ЖасланаМадиева проектных офисов центральных государственных органов и местных исполнительных органов, продемонстрировавших высокие результаты и внесших вклад в развитие проектного управления.