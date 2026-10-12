Network School, основанная технологическим предпринимателем Баладжи Шринивасаном, бывшим техническим директором Coinbase, бывшим генеральным партнёром Andreessen Horowitz и автором бестселлера «Сетевое государство», привлекает инвестиционный раунд при оценке проекта в $2 млрд. Штаб-квартира Network School располагается в Казахстане. О раунде было объявлено 9 октября на Network State Conference 2026, в которой принял участие заместитель Премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

21 июля текущего года, между Министерством ИИ и цифрового развития и Network School был подписан меморандум, предусматривающий перенос штаб-квартиры Network School в Астану. Этот шаг стал результатом работы с международными технологическими предпринимателями и инвесторами по привлечению в Казахстан новых проектов, капитала и команд, а также созданию возможностей для подготовки специалистов для глобального рынка.

Инвестиционный раунд возглавляет ведущий криптофонд Polychain Capital. Как сообщил основатель и генеральный директор фонда Олаф Карлсон-Ви, в нём также участвуют венчурный фонд Andreessen Horowitz, крупнейшая криптобиржа США Coinbase и сам Баладжи Шринивасан. Объявленная оценка соответствует категории «единорогов» - частных компаний стоимостью более $1 млрд.

«Мы возглавляем инвестиционный раунд Network School совместно с Andreessen Horowitz, Coinbase и самим Баладжи. В рамках этого раунда проект оценивается в 2 миллиарда долларов», - заявил Олаф Карлсон-Ви.

Размещение штаб-квартиры Network School в Казахстане укрепляет позиции страны как центра притяжения технологического предпринимательства. Network School представляет собой «Кремниевую долину за пределами Кремниевой долины», объединяя в единую систему образование, развитие профессионального сообщества, создание компаний и доступ к трудоустройству на глобальном рынке.

В ходе выступления Баладжи Шринивасан сообщил о переезде участников Network School в новый городской кампус в Астане расположенный в Международном центре ИИ Alem.ai. Дальнейшие планы включают развитие технологического хаба в столице, привлечение венчурных инвесторов и стартапов, а также сотрудничество по проекту криптогорода в Алатау.

«Роль Казахстана - предоставлять необходимые разрешения и, в определённом смысле, платформу. Наша роль - капитал, таланты и реализация. Такое сочетание может дать очень хороший результат», - отметил основатель Network School.

Шринивасан высоко оценил развитие Астаны, качество городской среды и потенциал столицы для привлечения международного технологического сообщества.

«На мой взгляд, это следующий Дубай, следующий Сингапур», - подчеркнул он.

Одно из ключевых направлений сотрудничества образование и подготовка кадров. В сотрудничестве с Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан Network School планирует создать академическое учреждение, изначально ориентированное на онлайн-обучение, с перспективой преобразования в полноценный университет с правом присуждения академических степеней.

Предлагаемая образовательная модель делает акцент на освоенных знаниях и навыках. Темп прохождения программы будет зависеть от результатов обучения, а квалификация подтверждаться строгим очным экзаменом. Также предусмотрены непрерывное обучение и использование блокчейн-технологий для проверки документов об образовании.

По словам Шринивасана, работа с национальными компаниями Казахстана позволит связать подготовку специалистов с последующим трудоустройством. Этот подход он сформулировал как «сдай экзамен - получи работу».

Привлечение международных талантов будет сочетаться с расширением возможностей для казахстанцев. Основатель Network School обозначил намерение привлечь в страну сначала тысячи, а в перспективе — десятки тысяч специалистов.

«Мы хотим привезти в Казахстан сначала тысячи, а затем десятки тысяч талантливых людей. При этом мы, конечно, будем помогать казахстанцам получать работу на глобальном рынке», — заявил он.

Шринивасан также отметил, что мир находится в начале новой волны перемещения технологических компаний и их команд между юрисдикциями. В этих условиях Казахстан получает возможность привлекать предпринимателей, которые ищут площадку для долгосрочного развития бизнеса.

Развитие Network School в Казахстане соответствует задаче становления страны как AI-хаба Евразии. Присутствие международного проекта с объявленной оценкой $2 млрд открывает возможности для привлечения капитала и компетенций, создания квалифицированных рабочих мест и запуска компаний, работающих из Казахстана на мировой рынок.