В Казахстане формируется национальная система развития компетенций в области искусственного интеллекта, охватывающая разные уровни подготовки — от базовой AI-грамотности и переподготовки взрослых до подготовки IT-специалистов, AI-инженеров, исследователей, а также руководителей и специалистов государственного и корпоративного сектора. Система объединяет образовательные программы для граждан, студентов, специалистов, бизнеса и государственного сектора. Программы реализуются при участии Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, Astana Hub, образовательных организаций, местных исполнительных органов и технологических партнёров.

Подход Казахстана основан на последовательном развитии AI-компетенций: доступ к базовым знаниям и инструментам, получение прикладных цифровых навыков, специализированная техническая подготовка и развитие компетенций для создания и внедрения AI-решений. При этом отдельное внимание уделяется доступности образования для жителей регионов, возможности совмещать обучение с работой или учёбой, а также развитию AI-компетенций в государственном управлении и высшем образовании.

Одним из инструментов массового обучения является онлайн-платформа Astana Hub Education, которая развивается в экосистеме Astana Hub при участии Корпоративного фонда Alem.ai Foundation. Она доступна студентам, работающим специалистам, предпринимателям, государственным служащим и другим гражданам, заинтересованным в освоении цифровых технологий.

На платформе представлены курсы по основам искусственного интеллекта, промпт-инжинирингу, применению AI-инструментов, No-Code/Low-Code-разработке и цифровому предпринимательству. Обучение проводится на казахском и русском языках. Онлайн-формат позволяет пользоваться образовательными ресурсами из всех регионов страны. В 2026 году обучение на платформе прошли более 70 тысяч человек.

Возможности для самостоятельного освоения технологий также предоставляют партнёрские образовательные курсы Astana Hub. Среди них — бесплатные программы по основам искусственного интеллекта, использованию ChatGPT, анализу данных и программированию на Python. Курсы рассчитаны в том числе на граждан без предварительной технической подготовки и помогают осваивать инструменты для учёбы, работы и повседневных задач. В зависимости от программы обучение доступно на казахском, русском и английском языках.

Практическая подготовка кадров для цифровой экономики ведётся в рамках программы Tech Orda. Гражданам Казахстана в возрасте от 18 до 45 лет предоставляются ваучеры на обучение в аккредитованных IT-школах. Программа включает востребованные цифровые направления, в том числе машинное обучение, AI Engineering, прикладной искусственный интеллект и разработку агентных приложений. Перечень курсов обновляется с учётом потребностей рынка труда и развития технологий.

С 2022 года обучение по Tech Orda успешно завершили порядка 11,5 тысячи человек. По результатам анализа программы, уровень трудоустройства экономически активных выпускников составляет 90%: они работают в 1 287 компаниях. Средняя заработная плата выпускников на 49% превышает средний показатель по стране. Эти результаты охватывают все направления подготовки Tech Orda.

Предоставление ваучеров и возможность полного или частичного покрытия стоимости курсов расширяют доступ к IT-образованию. Одновременно программа поддерживает развитие сети частных IT-школ и учебных центров, формируя требования к качеству подготовки специалистов.

Подготовку разработчиков и специалистов по искусственному интеллекту также обеспечивает Tomorrow School – бесплатная школа, использующая модель взаимного обучения peer-to-peer. Проект реализуется Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Astana Hub и Alem.ai Foundation при участии местных исполнительных органов. Центральной площадкой школы является Международный центр искусственного интеллекта alem.ai.

Отбор включает испытания на логику и алгоритмическое мышление, а также 26-дневный интенсив. Основная программа рассчитана на 18 месяцев и включает более 50 практических проектов по направлениям AI Imperative Programming, AI Full-Stack и AI Core Tech. Участники изучают машинное обучение, компьютерное зрение, обработку естественного языка, большие языковые модели и внедрение AI-моделей в продукты. Круглосуточный доступ к кампусу позволяет совмещать обучение с работой или учёбой.

С момента запуска школы в октябре 2024 года в Астане проведено 15 отборочных этапов, на основное обучение зачислены 493 студента. Средний возраст обучающихся составляет 27 лет, 32% — женщины. Почти половина студентов — 49% — совмещает обучение с полной или частичной занятостью. Уже в процессе подготовки 79 студентов трудоустроились на IT-позиции.

24 апреля 2026 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев дал старт масштабированию Tomorrow School в регионах. Кампусы работают в 12 регионах на базе местных вузов, колледжей и IT-хабов. В региональные кампусы поступило 6 367 заявок, в отборе приняли участие 1 954 человека. Развитие сети расширяет возможности бесплатного технологического образования по стране.

Важной частью национальной системы является интеграция искусственного интеллекта в подготовку студентов и молодых исследователей. Для этого реализуется программа AI-Sana. Она предназначена для студентов, магистрантов, докторантов, постдокторантов и молодых исследователей и объединяет изучение искусственного интеллекта и AI-предпринимательства с применением технологий в профильных областях, включая сельское хозяйство, водные ресурсы, энергетику и образование.

На первом этапе AI-Sana сертификаты по курсам искусственного интеллекта получили 706 023 студента. На втором этапе обучение прошли 104 459 студентов из 106 вузов, из них 67 264 получили сертификаты.

Программа сочетает развитие AI-компетенций с практическим применением технологий. В рамках AI-Sana тестируются и реализуются 442 AI-решения, ориентированных на прикладные задачи национальных компаний и приоритетных отраслей экономики.

Таким образом, AI-компетенции интегрируются не только в специализированную техническую подготовку, но и в образование специалистов различных профессиональных областей.

Отдельный блок инициатив направлен на развитие AI-компетенций в государственном управлении. По программе AI Qyzmet обучение прошли порядка 55 тысяч государственных служащих. Программа знакомит участников с основами искусственного интеллекта и возможностями применения AI-инструментов в повседневной деятельности государственных органов.

Для подготовки руководителей к внедрению и масштабированию технологий реализуется AI Governance 500. В состав первого потока вошли 99 руководителей, включая вице-министров, заместителей акимов областей, представителей Администрации Президента, Аппарата Правительства, центральных и местных исполнительных органов и квазигосударственных организаций. В течение 2026 года по программе планируется обучить 500 государственных служащих.

Развитие управленческих компетенций также поддерживает AI Leaders. В программе обучались более 800 руководителей и специалистов из свыше 150 организаций девяти стран. Среди участников — представители государственных органов, национальных холдингов, финансовых институтов, технологических компаний, промышленных предприятий и образовательных организаций.

Для сотрудников и компаний предусмотрена программа AI Corporate, ориентированная на освоение практического применения искусственного интеллекта в рабочих задачах. Запуск курса запланирован на осень 2026 года, целевой показатель — привлечение 250 тысяч пользователей на образовательную платформу программы.Такой подход позволяет распространять AI-компетенции не только среди специалистов технологического сектора, но и среди сотрудников компаний из различных отраслей экономики.

Национальная система развития AI-компетенций в Казахстане охватывает весь путь формирования человеческого капитала — от базовой AI-грамотности и профессиональной переподготовки до подготовки AI-инженеров, развития компетенций студентов и исследователей и обучения государственных руководителей.

Масштаб программ сочетается с их практической направленностью: выпускники Tech Orda работают в 1 287 компаниях, 79 участников Tomorrow School уже трудоустроились на IT-позиции, а в рамках AI-Sana тестируются и реализуются 442 прикладных AI-решения.

Одновременно Казахстан расширяет географию доступа к AI-образованию: обучение доступно онлайн на казахском и русском языках, Tomorrow School масштабирована в 12 регионах страны, а образовательные программы охватывают студентов, специалистов, предпринимателей, государственных служащих и руководителей.