В Астане состоялась Третья встреча глав картографических учреждений Организации тюркских государств (ОТГ). Во встрече приняли участие руководители и представители картографических учреждений государств - членов ОТГ, а также заместитель Генерального секретаря ОТГ Нуру Гулиев.

Участники представили результаты работы своих ведомств, обсудили развитие геодезии, картографии и геоинформационных технологий, а также определили конкретные направления дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи были рассмотрены результаты деятельности Рабочей группы по картографии ОТГ и подтвердили необходимость продолжения ее работы на техническом и экспертном уровнях в целях дальнейшего развития сотрудничества, разработки совместных инициатив и реализации проектов в представляющих общий интерес областях, в том числе по созданию единого каталога географических названий.

Ещё один важный проект - базовая общеетюркская карта. Участники договорились доработать проект рабочей группы и представить его на следующее заседание. По сути, речь идёт о создании общей картографической основы, которая позволит по-новому представить территории тюркских государств в едином информационном пространстве.

Отдельное внимание уделено обмену современными технологиями и опытом. Казахстан и другие страны ОТГ уже используют собственные цифровые решения в области геодезии, дистанционного зондирования, картографии и пространственных данных. Теперь задача - активнее обмениваться этими решениями и использовать накопленный опыт для совместных проектов.

Важным результатом встречи стало и решение усилить координацию этой работы. Стороны предложили рассмотреть возможность создания в структуре Секретариата ОТГ специализированного подразделения, которое будет координировать работу Рабочей группы по картографии.

По итогам встречи подписана Декларация Третьей встречи глав картографических учреждений ОТГ, закрепившая договорённости о дальнейшем сотрудничестве, обмене технологиями и реализации совместных инициатив.

Следующая, Четвёртая встреча глав картографических учреждений ОТГ состоится в 2027 году в Кыргызской Республике.