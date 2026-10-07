Казахстан расширяет космическое сотрудничество со странами Организации тюркских государств

В Анталье (Турция) представители Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана подписали рамочный договор о развитии потенциала сотрудничества в космической промышленности в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Подписание состоялось на полях 77-го Международного астронавтического конгресса IAC 2026, который проходит в Турции с 5 по 9 октября.

Документ создает основу для системного взаимодействия в области космических технологий, разработки спутников, научных исследований, промышленной кооперации и подготовки специалистов.

Для Казахстана это возможность расширить участие в совместных космических инициативах, обмениваться опытом с партнерами по ОТГ и развивать научно-технологические и производственные компетенции.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев приветствовал подписание договора. По его словам, документ подтверждает приверженность Организации развитию научного, технологического и промышленного сотрудничества в тюркском мире. Он также создает прочную институциональную основу для новых совместных космических инициатив и позволяет использовать опыт создания спутника OTS-SAT для более масштабного сотрудничества.

Один из практических проектов такого взаимодействия — OTS-SAT, спутник формата 12U, который разрабатывает ТОО «Ghalam» в Астане в рамках сотрудничества государств — членов ОТГ.

Проект объединяет разработку космического аппарата, управление его эксплуатацией и развитие регионального взаимодействия. Он призван стать платформой для демонстрации технологий на орбите и проверки работоспособности новых технических решений для спутниковых подсистем в условиях космической среды, а также укрепить сотрудничество стран ОТГ.

Аэрокосмический комитет рассматривает подписание договора как значимый этап в развитии международного космического сотрудничества Казахстана и укреплении общего научного, технологического и промышленного потенциала государств членов Организации.