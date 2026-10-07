Заместитель Премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве между Международным финансовым центром «Астана», АО “Казахтелеком”, Network School Баладжи Шринивасана и Шервином Пишеваром совместно с Sofreh Capital, Edison и Alpha.

Меморандум предусматривает формирование в Казахстане экосистемы, объединяющей вычислительные мощности, международный капитал, инженерные компетенции и промышленную базу. Цель партнерства создать условия, в которых казахстанские и международные команды смогут разрабатывать технологии, запускать производство и строить компании для глобального рынка.

Подписанию меморандума предшествовало заявление Шервина Пишевара на международном форуме AI & Digital Bridge 2026. Выступая на сессии THE NEW ECONOMY: POWERED BY AI, инвестор сообщил о намерении открыть офисы в Казахстане, перевести сюда компанию и инвестировать в развитие страны. Среди преимуществ Казахстана он отметил инженерные кадры, государственную поддержку инноваций, промышленную и ресурсную базу, а успех Higgsfield привел как пример международного признания казахстанского технологического потенциала.

Партнерство развивает начатое сотрудничество Казахстана с Network School. В Казахстане уже начал работу проект Network School Баладжи Шринивасана. Вместе с запуском инициативы в страну приехали более 240 участников его команды и международного технологического сообщества.

Центральным инфраструктурным направлением меморандума является проект Digital Silk Road «Цифровой Шелковый путь».

Sofreh Capital инвестиционный холдинг, основанный Шервином Пишеваром, выступит одним из партнеров-основателей совместного предприятия Digital Silk Road.

В сотрудничестве с Министерством и казахстанскими партнерами Sofreh Capital возьмет на себя ведущую роль в структурировании проекта, привлечении международного капитала и технологических партнеров, а также будет содействовать развитию Digital Silk Road как интегрированной компании в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта, объединяющей дата-центры, космическую вычислительную инфраструктуру, спутники и Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи

Меморандум формирует рамку для развития в Казахстане новых технологических отраслей и объединения уже создаваемых инфраструктурных проектов в единую экосистему. Речь идет о вычислительных мощностях и дата-центрах, телекоммуникационной и космической инфраструктуре, робототехнике и Physical AI, новых энергетических решениях, критических материалах и привлечении международного технологического капитала. Эти направления рассматриваются как элементы новой экономики, способной создавать в Казахстане продукты и технологии для глобального рынка.

«У Казахстана есть ресурсы, компетенции и масштаб проектов, чтобы стать одной из технологических держав. Для этого Глава государства определил развитие новой экономики в качестве общенационального приоритета с целенаправленным выделением финансовых, инфраструктурных и кадровых ресурсов. Уже сегодня мы продвигаем крупные проекты «Долину ЦОД», Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи, развиваем космическую отрасль и создаем основу для новых технологических производств.

Одно из ключевых направлений — экономика ИИ-токенов, в которой наши энергоресурсы превращаются в вычислительные мощности, а вычисления в услуги искусственного интеллекта для мирового рынка. Мы рассматриваем ИИ-токены как будущую «валюту доступа к интеллекту»: Казахстан может стать крупным производителем и экспортером этого нового цифрового ресурса, создавая высокую добавленную стоимость на основе собственного энергетического потенциала.

Другое стратегическое направление — Physical AI, искусственный интеллект, который управляет роботами, оборудованием и автономными системами в реальном мире. Наша горнодобывающая отрасль, металлургия и другие производства дают нам конкурентное преимущество — промышленные данные и реальные площадки, на основе которых мы можем совместно с ведущими технологическими компаниями создавать отраслевые модели ИИ и выводить эти решения на глобальный рынок.

Новые возможности также открываются в космических технологиях и коммерческих запусках, переработке критических минералов для полупроводников и батарей, криптоиндустрии, беспилотном транспорте и экономике малых высот. Город Алатау и международная экосистема IT-талантов должны стать центрами притяжения предпринимателей, инженеров и капитала, обеспечивая развитие этих отраслей.

Объединив эти направления, мы можем сформировать Digital Silk Road «Цифровой шёлковый путь», по которому Казахстан будет поставлять на мировые рынки вычисления, технологии и интеллектуальные продукты. Инструментом реализации этой стратегии может стать международный технологический ИИ-холдинг, способный объединить ключевые проекты, привлекать крупный капитал и создавать совместные предприятия с мировыми технологическими лидерами. Наша амбиция — построить на этой основе глобальный бизнес с капитализацией свыше $100 млрд, который укрепит технологические позиции Казахстана и создаст новые источники долгосрочного благосостояния страны» - отметил Заместитель Премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Промышленная база Казахстана позволяет рассматривать страну как площадку для разработки, испытания и масштабирования таких технологий. Сотрудничество предполагает проработку пилотных проектов, испытательных площадок, сборки роботов и производства компонентов. Среди других перспективных направлений космические технологии, малая ядерная энергетика, квантовые вычисления и новые материалы.

Финансовая составляющая партнерства предусматривает проработку создания венчурного фонда в юрисдикции МФЦА для инвестиций в компании, работающие в Казахстане или размещающие здесь бизнес. Возможное участие национальных институтов развития будет определяться ими самостоятельно в соответствии с установленными процедурами.

Параллельно предполагается создание венчурных студий, включая Edison, а также казахстанского подразделения платформы Alpha для запуска и развития новых компаний.

«Казахстан заинтересован не только в привлечении капитала, но и в создании условий, при которых международные технологические компании и инвесторы смогут выстраивать здесь долгосрочные проекты. МФЦА предоставляет необходимую для этого правовую и финансовую инфраструктуру. Наша задача — стать связующим звеном между международным капиталом и инвестиционными возможностями Казахстана», - МФЦА.

Ключевую роль в этой части сотрудничества играет АО «Казахтелеком» национальный оператор связи и компания группы Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына». Компания владеет и управляет магистральной волоконно-оптической инфраструктурой и сетью дата-центров Казахстана, а также участвует с казахстанской стороны в строительстве Транскаспийской волоконно-оптической линии связи в рамках Digital Silk Way.

«Мы создаем Долину дата-центров и инфраструктуру для искусственного интеллекта мощностью в сотни мегаватт. “Казахтелеком” располагает разветвленной инфраструктурой связи, включая Транскаспийскую ВОЛС. Но возможности Казахстана значительно шире.

Если все это объединить в одну систему, привлечь масштабные венчурные инвестиции и сильную технологическую экспертизу, может получиться совершенно новая картина будущего. В перспективе можно говорить даже о запуске дата-центров в космос из Казахстана. Но для этого важно двигаться системно, шаг за шагом» - отметил Багдат Мусин, председатель Правления АО «Казахтелеком»

Еще одно направление сотрудничества это развитие доверенных цепочек поставок для AI-индустрии и передовых технологий. Стороны намерены содействовать инвестициям в автоматизацию, робототехнику и physical AI, космическую отрасль, квантовые вычисления, энергетику и сектор критических материалов.

Подготовку специалистов для новых направлений предполагается развивать при участии Network School. В основе подхода практические компетенции, необходимые технологическим компаниям, взаимодействие с казахстанскими университетами и исследовательскими организациями, а также содействие коммерциализации разработок.

«Шервин Пишевар инвестировал в десятки компаний-единорогов, включая Uber, Airbnb, Slack, Instacart и DoorDash. Он создает Sofreh Capital в Казахстане, чтобы содействовать запуску совместного предприятия Digital Silk Road, а также других компаний в Центральной Азии. Мы будем сотрудничать с ним и Правительством Казахстана в привлечении и подготовке необходимых специалистов - как из Казахстана, так и со всего мира», - отметил основатель Network School (ns.com) Баладжи Шринивасан.

В рамках сотрудничества партнеры также намерены создавать инфраструктуру, которая позволит предпринимателям запускать компании непосредственно из Казахстана. Шервин Пишевар заявил о планах совместно с Баладжи Шринивасаном содействовать привлечению в страну до 10 тысяч новых предпринимателей и предоставлять им инфраструктуру для запуска компаний.

«У Казахстана есть все необходимое, чтобы стать одним из лидеров эпохи искусственного интеллекта: человеческий капитал мирового уровня, высокообразованные кадры, богатейшие природные ресурсы, а также лидерство, амбиции, стремление к развитию и культура, позволяющие создавать проекты глобального масштаба.

Вместе с нашими партнерами мы запускаем Digital Silk Road, совместный проект по созданию ведущей AI-инфраструктурной компании Евразии, которая объединит вычислительные мощности для искусственного интеллекта, энергетику и телекоммуникационную инфраструктуру, связав дата-центры, космические дата-центры, спутники и Транскаспийскую волоконно-оптическую сеть.

Мы будем развивать в Казахстане передовые технологии в таких направлениях, как автоматизация, робототехника, physical intelligence, атомная энергетика, космос, квантовые вычисления и критические материалы. Мы планируем выстроить вертикально интегрированную инфраструктуру новой экономики: AI-дата-центры на Земле и на орбите, космические запуски и производство спутников, а также энергетику и вычислительные технологии будущего от малых модульных и микроядерных реакторов до квантовых вычислений.

Мы также запускаем казахстанский венчурный фонд и венчурные студии, чтобы глобальные компании могли создаваться и развиваться прямо здесь, в Казахстане. А вместе с Баладжи Шринивасаном и Network School мы стремимся привлечь в Казахстан 10 тысяч предпринимателей и предоставить им всё необходимое, чтобы они смогли создать следующий Higgsfield технологическую компанию мирового уровня в сфере ИИ, родившуюся здесь.

Для Казахстана небо больше не предел. Впереди звезды» - отметил Шервин Пишевар.

В течение 100 дней после подписания стороны намерены согласовать план реализации сотрудничества.

Меморандум носит рамочный характер: конкретные проекты, объемы инвестиций и условия участия сторон будут определяться отдельными соглашениями.