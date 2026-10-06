Казахстан - центр притяжения технологий и инвестиций: итоги AI & Digital Bridge 2026

В Астане завершился международный технологический форум AI & Digital Bridge 2026. Он прошел с 1 по 3 октября и объединил представителей технологического бизнеса, государственных институтов, международных компаний, инвесторов, стартапов, разработчиков и экспертного сообщества.

Первый день форума включал специальную программу с участием руководителей государственных органов, международных делегаций и представителей технологической индустрии. 2 и 3 октября AI & Digital Bridge продолжился открытой программой для широкой аудитории.

Главной темой AI & Digital Bridge 2026 стала «Kazakhstan is the Eurasian AI Hub». Форум был посвящен роли Казахстана в формировании региональной AI-экосистемы, развитию собственной технологической инфраструктуры и укреплению международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

За два дня открытой программы на площадке форума было зафиксировано более 47 тысяч посещений. По сумме дневных показателей форум собрал более 18 тысяч уникальных посетителей.

Деловая программа объединила 429 уникальных спикеров, в том числе 114 иностранных экспертов. В рамках форума состоялось 106 панельных сессий. На выставке были представлены 96 стартапов в Startup Alley, 49 IT-компаний и 42 индивидуальных стенда. Одним из ключевых практических результатов форума стало подписание 61 меморандума и соглашения.

В 2026 году в центре программы были развитие искусственного интеллекта, вычислительная инфраструктура, большие языковые модели, робототехника, технологическое предпринимательство, инвестиции, образование, регулирование AI и внедрение новых решений в государственный и корпоративный сектор.

Стратегическая повестка с участием руководства страны

Центральным событием специальной программы 1 октября стало пленарное заседание с участием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Глава государства обозначил ключевые направления технологической трансформации страны и роль искусственного интеллекта в развитии экономики, науки, образования и государственного управления.

«Мы все являемся свидетелями того, как технологии искусственного интеллекта кардинально преобразуют промышленность, финансы, образование, науку, государственное управление и образ жизни людей. С учетом этого повестка AI & Digital Bridge ежегодно обновляется - появляются новые актуальные темы, расширяется круг участников. Наряду с темой цифровизации на форуме также проходят дискуссии по вопросам вычислительной инфраструктуры, больших языковых моделей, робототехники. Особое внимание уделяется законодательному регулированию и обеспечению безопасности в сфере науки и технологий. Таким образом, AI & Digital Bridge эффективно служит золотым мостом для международных контактов в области новых технологий», – сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В первый день форума также состоялось открытие Qazaq AI Research University (QAIRU). Президент ознакомился с моделью AI-Enabled University и ключевыми направлениями развития нового исследовательского университета. В рамках технологической экспозиции Главе государства также представили цифровые и AI-проекты в сфере образования, государственных сервисов и промышленности.

Государственная повестка получила продолжение в заключительный день форума. 3 октября Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов ознакомился с представленными на AI & Digital Bridge цифровыми решениями. Он также провел встречи с представителями международной технологической индустрии и вручил награды лауреатам AI & Digital Bridge Awards 2026. Премьер-министру представили, в частности, решения QAIRU в области видео- и аудиоаналитики образовательного процесса, AI-тьютор, инструменты анализа образовательного прогресса и другие отечественные AI-продукты.

Казахстан развивает полный цикл AI-экономики

Одной из центральных тем форума стало формирование в Казахстане полноценной экосистемы искусственного интеллекта. Речь идет не только о внедрении готовых AI-инструментов. Речь идет и о развитии собственной инфраструктуры, вычислительных мощностей, языковых моделей, технологических компаний и человеческого капитала, а также об условиях для роста технологического бизнеса и привлечения инвестиций.

Развитие AI-инфраструктуры также стало одной из ключевых тем выступления Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова по итогам форума.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на открытии данного форума подчеркнул, что развитие новых технологий стало неотъемлемой реальностью стремительно меняющейся эпохи. В Казахстане уже создана вся необходимая правовая основа для массового внедрения ИИ. Опережающими темпами развивается цифровая инфраструктура. В активной фазе строительства находится мегапроект «Долина ЦОДов» – крупнейший в Центральной Азии кампус с энергетическим потенциалом до 1 ГВт. ЦОДы станут фундаментом для развития искусственного интеллекта, облачных сервисов, научных исследований и новых цифровых производств. Мы открыты для сотрудничества с глобальными технологическими компаниями», - отметил Премьер-министр Олжас Бектенов.

Заместитель Премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев отметил, что Казахстан системно развивает все уровни новой AI-экономики.

«Мы находимся в начале формирования полноценной AI-экономики. По разным оценкам, ее общий доступный рынок уже превышает $50 трлн. Для Казахстана это возможность занять свое место в новой глобальной экономике и получить максимальный эффект от развития искусственного интеллекта. Поэтому мы системно развиваем все пять уровней AI-экономики: от энергетической инфраструктуры, чипов и облачных платформ до собственных языковых моделей и приложений», – отметил Заместитель Премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

Международная экспертиза и новые технологические связи

За два дня 106 панельных сессий охватили ключевые направления развития AI: новую экономику, глобальную технологическую конкуренцию, инвестиции, человеческий капитал, вычислительную инфраструктуру, робототехнику и Physical AI. Международная программа объединила ведущих предпринимателей, инвесторов, исследователей, руководителей глобальных технологических компаний и представителей государственных институтов.

Среди хедлайнеров AI & Digital Bridge 2026 были Баладжи Шринивасан, основатель Network School, предприниматель и инвестор, и Джейми Битон, сооснователь и генеральный директор (CEO) Crimson Education. Их участие усилило международную составляющую форума и расширило дискуссию о технологическом предпринимательстве, образовании, развитии талантов и новых моделях развития в эпоху искусственного интеллекта.

Одним из центральных участников международной программы также стал Кай-Фу Ли, основатель и генеральный директор 01.AI, председатель Sinovation Ventures и член ИИ Совета. Он принял участие в дискуссии The New Economy: Powered by AI вместе с заместителем Премьер-министра, министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жасланом Мадиевым, основателем и генеральным директором Sofreh Capital Шервином Пишеваром, председателем правления АО «Казахтелеком» Багдатом Мусиным и главным исполнительным директором Freedom Holding Corp. Тимуром Турловым. Модератором дискуссии выступила Элеанор Олькотт. Участники обсуждали, как искусственный интеллект меняет глобальную экономику и какие условия необходимы для формирования новой AI-экономики.

Отдельная дискуссия The New AI World Order была посвящена формированию новой мировой архитектуры искусственного интеллекта, конкуренции технологических моделей и подходов разных регионов мира. В ней приняли участие основатель Института исследований индустрии искусственного интеллекта Университета Цинхуа Яцинь Чжан, основатель Cambrian Futures и член ИИ Совета Олаф Грот, исполнительный вице-президент Mastercard Иэн Слейтер. Модератором дискуссии выступила Элеанор Олькотт.

Инвестиционная повестка была представлена в рамках сессии Capital for the AI Era. Со-генеральный директор Kraken Дэвид Рипли, исполнительный директор направления DS & AI в Revolut Павел Нестеров, сооснователь стартапа Alma Асель Тулеубаева и руководитель направления акселерации стартапов и венчурного капитала Presight Газиз Сеилханов обсудили новые точки роста, трансформацию инвестиционных стратегий и место Центральной Евразии в меняющейся инвестиционной географии. Модератором сессии выступила Елизавета Осетинская.

Отдельный фокус программы был сделан на человеческом капитале. В дискуссии Who Will Power the AI Economy? приняли участие Дима Аль-Яхья, генеральный секретарь Digital Cooperation Organisation и член ИИ Совета, заместитель министра высокотехнологичной промышленности и искусственного интеллекта Республики Армения Татев Асланян, основатель и генеральный директор Oxford Insights, Член ИИ Совета Ричард Стирлинг и вице-президент NVIDIA по симуляции Physical AI Рев Лебаредян. Модератором выступил Экс-заместитель декана и CTO Stanford Graduate School of Education и член ИИ Совета Пол Ким. Участники обсуждали, какие компетенции будут определять рынок труда в AI-экономике и как образование, наука, государство и бизнес должны отвечать на технологические изменения.

Будущее искусственного интеллекта за пределами генеративных моделей стало темой сессии The Next AI Frontier. В ней приняли участие основатель и генеральный директор Polynome Group, член ИИ Совета Александр Ханин, профессор Университета науки и технологий Халифа и член ИИ Совета Меруан Дебба, сооснователь 01Edu и 01Talent, член ИИ Совета Николя Садирак, а также Тарик Курейши, PhD в области ИИ и глобальной трансформации, основатель и CEO Future Readiness Forum & Xponential Group. Модератором сессии выступил Атакан Варол. В центре дискуссии были робототехника, Physical AI, автономные системы и следующий этап развития интеллектуальных технологий.

Среди других международных участников программы AI & Digital Bridge 2026 были Грег Уайлер, основатель, CEO и главный архитектор E-Space; Себастьян Курц, сооснователь и президент Dream; Джон Хантсман, вице-председатель и президент по стратегическому развитию Mastercard; Джон Хопкрофт, лауреат премии Тьюринга; Омар Аль-Олама, министр ОАЭ по вопросам искусственного интеллекта; Вивиан Ли, старший преподаватель Harvard Medical School и бывший президент направления Health Platforms в Verily; Лю Цинфэн, председатель iFLYTEK.

При этом программа форума не ограничивалась панельными дискуссиями. AI & Digital Bridge объединил практические форматы: воркшопы, мастер-классы, Q&A-сессии, демонстрации технологий, стартап-питчи и встречи с инвесторами. Это позволило участникам не только обсуждать глобальные технологические изменения, но и обмениваться прикладной экспертизой, знакомиться с новыми решениями, находить партнеров и формировать новые профессиональные и деловые связи.

«Сегодня Казахстан уже обладает важными составляющими для развития собственной AI-экономики и укрепления своих позиций на мировой технологической арене: у нас развивается вычислительная инфраструктура и дата-центры, формируется сильная технологическая экосистема, есть талантливые разработчики, исследователи и стартапы. Международное участие в AI & Digital Bridge позволяет соединить эти возможности с глобальной экспертизой, капиталом и новыми партнерствами. Именно так мы видим роль форума — как площадки, которая помогает Казахстану становиться точкой притяжения технологий и талантов и укреплять позицию евразийского AI-хаба. Особенно важно, что Глава государства отметил AI & Digital Bridge как авторитетную и широко известную площадку в Евразии. Для нас это высокая оценка и одновременно новая планка для дальнейшего развития форума», — отметила Дания Ахметова, CEO Digital Bridge.

Международная программа AI & Digital Bridge 2026 показала широкий спектр вопросов, которые сегодня формируют глобальную AI-повестку. Участие международных технологических лидеров, инвесторов, исследователей и представителей глобальных компаний позволило связать мировую экспертизу с одной из центральных задач форума: укреплением позиции Казахстана как евразийского AI-хаба и развитием страны как точки притяжения технологий, капитала и талантов.

AI в креативных индустриях: AAIFF получил более 8 тысяч заявок из 125 стран

Отдельное место в программе AI MONTH заняла тема применения искусственного интеллекта в кино, музыке и креативных индустриях. Одним из ключевых событий этого направления стал международный Astana AI Film Festival (AAIFF), посвященный развитию кинематографа с использованием технологий искусственного интеллекта.

2 октября Astana AI Film Festival прошел с участием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Международный конкурс получил более 8 тысяч заявок из 125 стран, включая США, Китай, Индию, Южную Корею, Великобританию, Японию и Францию.

Тема AI в креативных индустриях получила продолжение в программе AI & Digital Bridge 2026. В рамках дискуссий AAIFF – The Future of AI Filmmaking и The Future of Live: музыка, концерты и AI международные и казахстанские эксперты обсудили, как искусственный интеллект меняет кинопроизводство, музыку, концертную индустрию и создание контента, а также какие новые инструменты и возможности AI открывает для авторов и креативных команд.

96 стартапов, 49 IT-компаний и международные павильоны

Значительную часть AI & Digital Bridge 2026 заняла технологическая выставка.

В Startup Alley свои разработки представили 96 стартапов, еще 49 IT-компаний продемонстрировали собственные продукты и технологические решения. На площадке работали 42 индивидуальных стенда.

Международное направление выставки было представлено страновыми павильонами Армении, Китая, Испании, Канады и Узбекистана.

Отдельными точками притяжения стали четыре тематические зоны: Robotics, Art, GameDev и Vibe Coding. Посетители могли познакомиться с робототехникой, игровыми и VR-разработками, AI-инструментами для создания цифровых продуктов и проектами на стыке технологий и креативных индустрий.

Выставка стала пространством прямого взаимодействия между технологическими командами, компаниями, инвесторами, потенциальными заказчиками и международными партнерами.

Astana Hub Battle объединил стартапы из 14 стран

Одним из центральных событий стартап-программы стал Astana Hub Battle 2026.

«Astana Hub Battle - одно из самых ожидаемых событий форума, которое ежегодно привлекает технологических предпринимателей из разных стран. В 2026 году на участие в конкурсе поступило 292 заявки из США, ОАЭ, Турции, Швейцарии, Малайзии и других стран. Мы видим, что сегодня стартапы создают конкурентные решения в сфере искусственного интеллекта, медицины, образования, финтеха и других направлениях. Такие проекты формируют экономику знаний, создают рабочие места и помогают превращать инновационные идеи в востребованные продукты», - отметил Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

После нескольких этапов отбора 50 стартапов вышли в полуфинал, а 14 команд получили возможность представить свои проекты в финале. До финального этапа дошли около 5% от общего числа заявителей.

Общий призовой фонд Astana Hub Battle составил $100 тыс. Победители определялись в четырех номинациях: Impact Maker, Market Shaper, Growth Engine и Investor’s Choice. В каждой был предусмотрен приз в размере $25 тыс.

Дополнительную поддержку проектам предоставили партнеры. «Казахтелеком» выделил GPU-ресурсы на $25 тыс., Yandex Qazaqstan предоставил облачные ресурсы на сумму 10 млн тенге.

Проекты участников охватывали искусственный интеллект, HealthTech, EdTech, FinTech, робототехнику, промышленность, кибербезопасность, логистику, экологический мониторинг и автоматизацию бизнес-процессов.

AI & Digital Bridge Awards определил лучшие технологические проекты года

3 октября состоялась церемония AI & Digital Bridge Awards 2026 с участием Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова.

В этом году на премию поступило 119 заявок в семи номинациях. Отбор проходил в два этапа. Сначала заявки анализировались по установленным критериям с применением технологий искусственного интеллекта. По результатам анализа был сформирован шорт-лист из пяти претендентов в каждой номинации, после чего проекты оценивало экспертное жюри.

Победителями AI & Digital Bridge Awards 2026 стали eGov.GPT в номинации GovTech Project of the Year, GoPrep в EdTech Project of the Year, Rette в Startup of the Year, Aventa AI от QazCode в Corporate AI Transformation of the Year, Higgsfield AI в International Breakthrough of the Year, MA7 Ventures в VC of the Year и ōzen в Creative Industry Project of the Year.

За проектами стоят конкретные результаты. Казахстанский HealthTech-стартап Rette уже запустил пилотные проекты в США и прошел отбор в Mayo Clinic Platform Accelerate. GoPrep привлек более 31 тыс. учеников из 139 стран. Через музыкальную платформу ōzen работают 2 364 артиста, а объем собранных для них роялти за 2019–2026 годы составил 489 млн тенге.

Победителем в международной номинации стал Higgsfield AI. По данным, представленным для премии, платформа достигла более 30 млн пользователей в 238 странах и территориях и привлекла около $550 млн инвестиций.

Результаты премии показывают широкий спектр развития технологических проектов в Казахстане: от государственных сервисов и образования до медицины, корпоративных AI-решений, венчурного рынка и креативной экономики.

61 соглашение стало одним из практических результатов форума

За два дня открытой программы AI & Digital Bridge 2026 на площадке был подписан 61 меморандум и соглашение.

Договоренности охватили технологическое и инвестиционное сотрудничество, образование, развитие цифровых продуктов и международное партнерство.

Говоря об итогах форума, Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул необходимость перехода от отдельных успешных решений к масштабному внедрению технологий.

«Следующий этап – масштабная реализация тех технологий, которые показали свою эффективность, а также внедрение новых технологий и цифровых стандартов в нашей экономике. И для этого государство, наука и международные технологические компании должны объединиться в данном направлении. Digital Bridge как раз является такой площадкой, которая будет укреплять связи между деловыми партнерами. В этом году было подписано более 60 новых соглашений», – сказал Олжас Бектенов, Премьер-министр Республики Казахстан.

Таким образом, форум становится площадкой не только для обсуждения технологической повестки, но и для формирования конкретных партнерств, запуска совместных проектов и развития международных деловых связей.

Форум получил международное медиа присутствие

AI & Digital Bridge 2026 получил широкое локальное и международное освещение. В рамках пресс-тура Министерства иностранных дел Республики Казахстан форум посетили 17 представителей зарубежных СМИ, еще 35 иностранных медиа получили аккредитацию, из них 10 представителей приехали на площадку для освещения. Международный медиапул охватил более 52 зарубежных СМИ из 20 стран, включая США, Китай, Великобританию, Францию, Японию, Республику Корея, ОАЭ, Индию и страны Центральной Азии, усилив международное позиционирование Казахстана и его AI-экосистемы.

AI & Digital Bridge формирует среду для развития технологических проектов

Итоги AI & Digital Bridge 2026 отражают масштаб формирующейся вокруг форума технологической экосистемы: более 47 тысяч посещений, более 18 тысяч уникальных посетителей по сумме дневных показателей, 429 уникальных спикеров, 114 иностранных спикеров, 106 панельных сессий, 96 стартапов в Startup Alley, 49 IT-компаний, 42 индивидуальных стенда и 61 подписанный меморандум и соглашение.

При этом значение форума определяется не только количественными показателями. AI & Digital Bridge соединяет государство и технологический бизнес, стартапы и инвесторов, разработчиков и потенциальных заказчиков, казахстанские команды и международных партнеров.

Именно возможность перевести диалог в конкретные проекты, инвестиционные контакты, технологические решения и долгосрочные партнерства становится одним из главных результатов форума и создает основу для дальнейшего развития Казахстана как одного из центров AI-экосистемы Евразии.

AI & Digital Bridge 2026 прошел 1–3 октября в Астане на площадке МВЦ EXPO. Организаторами форума выступили Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Astana Hub и акимат города Астаны.

Организация AI & Digital Bridge 2026 стала возможной благодаря поддержке партнеров и спонсоров форума. Все расходы на проведение форума покрываются за счёт спонсорских средств:

GOLD PARTNERS: Банк Freedom, Kaspi Bank, АО «Самрук-Қазына», АО «Казахтелеком».

SILVER PARTNER: Halyk Bank.

BUSINESS PARTNER: Beeline Казахстан.

BRONZE PARTNER: Yandex Qazaqstan.

DIGITAL PARTNERS: BI Group, Mastercard, Tengizchevroil, АО «НИХ «Байтерек», CITIX.

IMPACT PARTNERS: BI Innovations, Playrix Kazakhstan.

SMART PARTNER: Presight AI.

INNOVATION PARTNERS: KAZ Minerals, Банк ЦентрКредит, BCC-HUB, BTS Digital, Verigram, Lync & Co Kazakhstan.

ECOSYSTEM PARTNERS: Construction Management System, Комита Цифровые Технологии, BI Design Tech, Orientier Technologies, Solana.

CONTENT PARTNERS: Binance Kazakhstan, QazBot, inDrive.

SIDE EVENT PARTNERS: Диалог-Софт, DevRock, Movavi KZ, Перфоманс Эксперт, FoodTech Engineering.

HACK ALEM AI PARTNER: Firebird AI KZ.

TELECOM PARTNER: ТОО «Freedom Telecom Operations».

TECH PARTNER: АО «Транстелеком».

OFFICIAL AIRLINE PARTNER: Air Astana.