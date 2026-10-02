Глава государства провел третье заседание Совета по развитию искусственного интеллекта

В Акорде под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось третье заседание Совета по развитию искусственного интеллекта, в ходе которого был рассмотрен вопрос глубокой цифровой трансформации промышленного сектора.

В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что искусственный интеллект стремительно становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности в условиях новой цифровой эпохи.

– Согласно отчету ООН о промышленном развитии за 2026 год, ИИ признан одним из пяти трансформационных мегатрендов, меняющих облик мировой экономики. За последние пять лет доля патентов, связанных с искусственным интеллектом в общем объеме заявок, выросла примерно втрое. Это свидетельствует о фундаментальном технологическом сдвиге. Конкуренция идет уже не только за природные ресурсы, капитал и рынки сбыта, но и за скорость повышения эффективности производств. Для Казахстана важно своевременно использовать открывающиеся возможности. Главная задача – повысить производительность труда, ускорить технологическую модернизацию и расширить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Искусственный интеллект должен стать одним из ключевых инструментов в этой работе, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в рамках cтратегии Digital Kazakhstan до 2029 года выстраивается комплексная национальная экосистема искусственного интеллекта, призванная приносить ощутимые экономические результаты.

– За 8 месяцев этого года объем промышленного производства составил около 46 трлн тенге. Обрабатывающая промышленность выросла на 8,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, чтобы поддерживать высокие темпы экономического роста, мы должны повышать производительность труда, модернизировать промышленную базу и расширять производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Ключевую роль в достижении этой цели играет искусственный интеллект. Истинная ценность ИИ заключается в расширении человеческих возможностей. ИИ позволяет инженерам принимать более точные решения, увеличивает производительность труда и предоставляет руководству аналитическую информацию в режиме реального времени для принятия оперативных и обоснованных решений. Именно на этом принципе основана наша промышленная политика, – подчеркнул Глава государства.

Далее Президент обозначил ряд ключевых задач.

– Необходима комплексная трансформация производственных процессов с использованием искусственного интеллекта. В настоящее время цифровизация на многих предприятиях носит фрагментарный характер. Несмотря на то, что мы автоматизируем отдельные операции и внедряем новые услуги, сама модель производства в большей степени остается неизменной. Этот подход явно изжил себя. Предприятия должны пересмотреть всю производственную цепочку и определить, где ИИ может обеспечить наибольший рост эффективности. Основным критерием должны быть реальные результаты. Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует определить предприятия, на которых ключевые бизнес-процессы пройдут комплексную трансформацию на основе искусственного интеллекта. Новые технологии должны быть напрямую интегрированы в системы управления производством. Наиболее успешные модели следует масштабировать по всей стране, – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства призвал усилить прикладную направленность науки. Он напомнил, что на предыдущем заседании Совета было принято решение о создании специализированного исследовательского университета в области искусственного интеллекта.

– Qazaq AI Research University должен стать не только центром подготовки высококвалифицированных специалистов, но и одной из ведущих площадок прикладных исследований. Вся его исследовательская программа должна быть непосредственно ориентирована на практические потребности экономического развития. Для этого мы будем обновлять список актуальных задач в области промышленного ИИ. Крайне важно, не допустить бюрократию. Эти вызовы должны выявляться непосредственно людьми, работающими на передовые производства – инженерами, технологами, мастерами и операторами. Именно они видят воочию, где происходят потери, где оборудование простаивает, где возникают дефекты и где появляются риски. Таким образом, руководство получит полное представление о проблемных областях в производстве, что позволит точно определить, где можно применить искусственный интеллект. Этот перечень должен стать основным ориентиром для Qazaq AI Research University, а также для других университетов и научно-исследовательских институтов. Тем самым будет создана прямая связь между наукой и производством. Поручаю Правительству совместно с национальными компаниями и частным бизнесом разработать процедуру выявления и постоянного обновления актуальных AI-задач в промышленности, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев считает крайне важным продвигать промышленные DeepTech-проекты и формировать сильные технологические команды. По его словам, для решения индустриальных задач необходимо создавать сильные команды, объединяющие представителей научного сообщества, технологических компаний и экосистемы стартапов.

– Следует также активно использовать механизм AI Challenge, привлекая к работе цифровых кочевников и талантливую молодежь. Формат должен быть адаптирован к специфике каждой задачи – от открытого отбора команд и формулировки задач до проверки полученных решений в реальных производственных условиях. Команды должны получить доступ к необходимым данным, вычислительным ресурсам и производственной инфраструктуре. При этом заказчик должен оставаться вовлеченным на каждом этапе процесса. Результаты необходимо тестировать в реальных производственных условиях. В то же время следует признать, что промышленные проекты в области ИИ и DeepTech требуют значительных затрат времени и ресурсов, особенно на ранних этапах, когда технологические риски остаются высокими, а коммерческая жизнеспособность еще не доказана. Правительство должно содействовать снижению первоначальных рисков и созданию условий для привлечения частного капитала. В дальнейшем перспективные проекты следует развивать преимущественно на рыночной основе, – заметил Глава государства.

По словам Президента, программа AI-Sana должна быть более тесно привязана к реальным задачам промышленности, с тем чтобы молодые таланты получали практический опыт в области модернизации экономики. Правительству поручено создать единый механизм решения задач в области применения искусственного интеллекта в промышленности – от подбора подходящей команды до тестирования и оценки экономического эффекта. Он подчеркнул важность создания четкого и оптимального механизм масштабирования проверенных решений.

– Многие перспективные решения успешно проходят стадию пилотных проектов, но затем застревают вследствие дополнительных согласований, повторных испытаний, чрезмерно сложных процедур закупок и нормативных ограничений. Это затягивает экономическую отдачу для предприятий и ограничивает рыночные возможности для разработчиков. Должен быть четкий механизм коммерческого внедрения эффективных решений. Нет необходимости повторять полный цикл испытаний на каждом предприятии, если там имеются схожие производственные условия. Особое внимание следует уделять отечественным решениям, продемонстрировавшим свою эффективность. Настоятельно рекомендую Правительству разработать механизм ускорения перехода от успешных промышленных пилотных проектов к коммерческому внедрению и дальнейшему масштабированию. Необходимо устранить излишние барьеры для реализации решений с доказанной экономической пользой, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства полагает, что действенное применение искусственного интеллекта невозможно без доступа к высококачественным промышленным данным. По его мнению, предприятия накопили значительные объемы производственных данных, однако они остаются разрозненными, различаются по качеству и зачастую не подходят для применения в системах искусственного интеллекта.

– На предыдущем заседании Совета я говорил о необходимости перехода к модели, ориентированной на данные, и о разработке отраслевых баз данных. Теперь эту работу необходимо последовательно распространить на промышленность. Нам нужны секторальные промышленные данные с едиными стандартами качества, взаимодействия и безопасного использования. Отечественные исследователи и разработчики должны иметь четкий и прозрачный доступ к ним. В то же время коммерческая тайна, стратегическая информация и критически важные данные должны оставаться под надежной защитой. Правительству совместно с бизнес-сообществом предстоит разработать общие подходы к формированию отраслевых промышленных баз данных с четким акцентом на их практическое использование при разработке отечественных технологических решений, – дал указания Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан уже заложил прочную основу для развития искусственного интеллекта. Теперь задача состоит в том, чтобы превратить этот потенциал в осязаемые экономические результаты.

– Искусственный интеллект должен стать практическим инструментом индустриального развития страны. У Казахстана есть весь необходимый потенциал. Эту работу необходимо еще более углубить в секторах, имеющих наибольшее стратегическое значение. В связи с этим предлагаю посвятить следующее заседание Совета внедрению искусственного интеллекта в транспортно-логистическую отрасль. Дальнейшая трансформация этой сферы значительно расширит ее потенциал, повысит эффективность, а также укрепит транзитные возможности Казахстана, – сообщил Глава государства.

В завершение Президент обозначил еще один вопрос стратегической важности. По его словам, недавно Президент США Дональд Трамп и руководители крупнейших технологических компаний подписали добровольное соглашение о безопасном и ответственном развитии технологий искусственного интеллекта.

– Приветствую эту очень важную и своевременную инициативу. Она отражает общее понимание того, что риски, связанные с искусственным интеллектом, выходят за пределы национальных границ и требуют скоординированных действий как со стороны государств, так и со стороны бизнеса. Соглашение, подписанное в Вашингтоне, после тщательного изучения экспертами могло бы рассматриваться всеми заинтересованными странами в качестве модели, которую следует внедрить на глобальном уровне в сфере искусственного интеллекта. Полагаю, что «Вашингтонская модель» может стать основой международного договора под эгидой ООН. Казахстан поддерживает безопасное и ответственное развитие искусственного интеллекта. В этой связи мы готовы выступить в качестве платформы для конструктивного международного диалога по данным вопросам. Наш Совет уже доказал свою практическую значимость. Поэтому я прошу его членов в кратчайшие сроки внести конкретные предложения по международной инициативе Казахстана в этой области. Наше общее видение будет представлено на саммите G20 в Майами в декабре этого года, – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе заседания также выступили заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, генеральный директор Sinovation Venture и 01.AI Ли Кай-Фу, председатель Департамента здравоохранения эмирата Абу-Даби, генеральным директором G42 International Мансур Аль-Мансури, основатель Polynome Group Александр Ханин и основатель Института исследований ИИ-индустрии при Университете Цинхуа Яцинь Чжан.