2 октября в Астане в рамках международного форума AI & Digital Bridge 2026 прошла панельная сессия «Digital Qazaqstan 2029: от стратегии к трансформации экономики и государства». Представители государственных органов, бизнеса и международного консалтинга обсудили внедрение искусственного интеллекта, развитие цифровых сервисов и показатели, по которым будет оцениваться результат преобразований.

Digital Qazaqstan - общенациональная стратегия цифровизации и внедрения искусственного интеллекта до 2029 года. Стратегия предусматривает сокращение сроков предоставления государственных услуг и мер социальной поддержки не менее чем на 50%, удвоение экспорта IT-услуг и цифровых решений, сокращение вдвое числа проверок добросовестного бизнеса и внедрение цифровых двойников не менее чем на 60% крупных промышленных предприятий.

Модератором сессии выступила генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Алия Оспанова. В центре дискуссии были практические вопросы: какие изменения должны почувствовать граждане и бизнес, как обеспечить взаимодействие ведомств и какие условия необходимы для достижения целей стратегии.

«Цифровая трансформация должна измеряться не количеством внедренных технологий, а тем результатом, который они создают для человека, государства и экономики. Именно на этом принципе должна строиться дальнейшая реализация Digital Qazaqstan», - подчеркнула Алия Оспанова.

Заместитель генерального директора Центра поддержки цифрового правительства Уразова Арай представила структуру стратегии: 20 инициатив в трех блоках. Для граждан – развитие услуг, которые предоставляются при наступлении жизненной ситуации без необходимости подавать отдельные заявления, а также более адресной социальной поддержки. Для бизнеса – внедрение ИИ в производственные процессы и сервисная модель налогового администрирования, для государства - единая архитектура данных и безбумажное межведомственное взаимодействие и защите информации.

Вице-министр здравоохранения РК Ербол Оспанов представил направления цифровизации медицины: единый цифровой медицинский профиль пациента, персональные сервисы с доступом к медицинским документам и уведомлениями о профилактике, внедрение ИИ и развитие телемедицины, в том числе в школьной медицине и отдаленных регионах.

К 2028 году в единый цифровой контур планируется интегрировать не менее 95% медицинских организаций, а доля клинических решений с применением ИИ должна достичь не менее 80%. Это позволит повысить качество медицинской помощи, снизить нагрузку на врачей и рациональнее использовать ресурсы здравоохранения.

Вице-министр финансов РК Асет Турысов выступил с докладом о цифровизации и внедрении ИИ в интересах экономики и бизнеса. Стратегия предусматривает переход к «невидимому» налоговому администрированию и модели «налоги как сервис», при которой для добросовестного бизнеса снижается административная нагрузка, а налоговые процедуры автоматизируются.

Управляющий директор и партнер Boston Consulting Group Михаил Волков представил международный опыт цифровой трансформации: подходы к внедрению технологий, которые обеспечивают рост производительности в ключевых отраслях, и возможности адаптации мировых практик к задачам Казахстана.

Заместитель председателя правления АО «Народный банк Казахстана» Нариман Мукушев рассказал о цифровизации и применении ИИ в банковском секторе, дополнив обсуждение практическим опытом финансового сектора и взаимодействия бизнеса с государственными платформами.

Подводя итоги, участники сессии отметили, что практическая ценность цифровых проектов должна проявляться в удобстве услуг, сокращении затрат времени и ресурсов, росте производительности и качестве принимаемых решений.

Справка о форуме

Организаторами AI & Digital Bridge 2026 выступают Международный инновационный кластер Astana Hub совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Акиматом Астаны.

Организация AI & Digital Bridge 2026 стала возможной благодаря поддержке партнёров и спонсоров форума. Все расходы на проведение форума покрываются за счёт спонсорских средств.

Золотые партнёры - Банк Freedom, Kaspi Bank, АО «Самрук-Қазына» и АО «Казахтелеком». Серебряный партнёр - Halyk Bank. Бизнес-партнёр - Beeline Казахстан. Бронзовый партнёр - Yandex Qazaqstan. Телеком - партнер - ТОО «Freedom Telecom Operations». Технологические партнеры - АО «Транстелеком», Official Airline Partner - Air Astana