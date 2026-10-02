На международном форуме AI & Digital Bridge 2026 официальный судья GUINNESS WORLD RECORDS Гленн Поллард вручил заместителю Премьер-Министра — министру искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслану Мадиеву сертификат, подтверждающий мировой рекорд HackAlem AI по количеству участников AI-хакатона.

Вручение состоялось на панельной сессии The New Economy: Powered by AI, посвящённой инфраструктуре, инвестициям, человеческому капиталу и международному партнёрству для развития AI-экономики.

«Достижение этого рекорда — немалая победа. За 14 лет работы в качестве официального судьи Guinness World Records я был свидетелем множества рекордов — больших и малых. Я лично увидел, какой объем работы потребовался, чтобы этот AI-хакатон стал реальностью, и насколько высокий уровень планирования, подготовки и организации стоял за его проведением. Этот результат, наряду с тем прогрессом, который Казахстан демонстрирует в сфере образования, развития технологий и инноваций, показывает, что страна заметно заявляет о себе на мировой технологической арене», — отметил Гленн Поллард.

HackAlem AI установил мировой рекорд GUINNESS WORLD RECORDS по количеству участников AI-хакатона.

HackAlem AI превзошёл предыдущий мировой рекорд, установленный 21 декабря 2025 года в индийском Хайдарабаде. Тогда хакатон, организованный Google for Developers и Google Developer Groups Hyderabad, объединил 2 089 участников.

«Установление мирового рекорда GUINNESS WORLD RECORDS — это достижение всего технологического сообщества Казахстана и подтверждение высокого потенциала нашей страны. HackAlem AI объединил тысячи талантливых разработчиков, студентов и молодых специалистов, которые работали над реальными задачами экономики с применением передовых технологий. Для нас важно, чтобы созданные здесь проекты продолжили развиваться — от идеи и прототипа до пилотирования и внедрения. Этот результат показывает, что Казахстан способен не только участвовать в глобальной технологической повестке, но и формировать ее. HackAlem AI состоялся в рамках AI Month, который проходит в рамках объявленного Главой государства Года цифровизации и искусственного интеллекта», — отметил заместитель Премьер-Министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

Участники разрабатывали проекты по десяти направлениям: энергетика, финансы, управление, телекоммуникации, логистика, креативные индустрии, образование, инновации, коммуникации и торговля.

Установление мирового рекорда проходило с соблюдением требований GUINNESS WORLD RECORDS. Участники прошли регистрацию и идентификацию, их входы и выходы фиксировались посредством сканирования персональных бейджей, а за соблюдением правил в каждом секторе следили стюарды. В итоговый результат вошли только участники, выполнившие установленные требования и непосредственно работавшие над проектами в течение хакатона.

«Для нас этот рекорд - не только показатель масштаба HackAlem AI, но и подтверждение того, что в Казахстане и регионе сформировалось сильное технологическое сообщество и новое поколение талантов. Мы стремимся создавать для них возможности, открывать доступ к глобальным технологиям, знаниям и партнерствам, чтобы их идеи превращались в конкурентоспособные продукты и выходили на мировой рынок. HackAlem AI стал ярким событием Года цифровизации и искусственного интеллекта, объявленного Главой государства», — отметил Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

HackAlem AI открыл AI Month — серию мероприятий, посвященных искусственному интеллекту, цифровым технологиям, кибербезопасности и развитию технологических компетенций. Серия проходит при поддержке Astana Hub в преддверии AI & Digital Bridge 2026 и в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане.

Организаторами и партнёрами HackAlem AI выступили Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, акимат города Астаны, Международный инновационный кластер Astana Hub, Silkroad Innovation Hub, Blockchain & AI Technology Center (BAITC), AI & Digital Bridge, OpenAI, NVIDIA, Arizona State University, Palo Alto Networks, MSSP.GLOBAL и «Романовский продукт».

Спонсорами HackAlem AI выступили АО «Фонд национального благосостояния “Самрук-Қазына”», Freedom Holding Corp., АО «Kaspi.kz», АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank), АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», Beeline Казахстан и Firebird Inc.

AI & Digital Bridge 2026 прошел в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане и стал центральным международным событием AI MONTH — месяца мероприятий, объединяющего инициативы в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий, предпринимательства и развития человеческого капитала.

Организаторами AI & Digital Bridge 2026 выступили Международный инновационный кластер Astana Hub совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Акиматом города Астаны.

Проведение AI & Digital Bridge 2026 обеспечено за счет спонсорских средств при поддержке партнеров форума.

Золотые партнеры: Freedom Bank, Kaspi Bank, АО «Самрук-Қазына», АО «Казахтелеком».

Серебряный партнер: Halyk Bank.

Бизнес-партнер: Beeline Казахстан.

Бронзовый партнер: Yandex Qazaqstan.

Телеком-партнер: Freedom Telecom Operations.

Технологический партнер: АО «Транстелеком».

Official Airline Partner: Air Astana.