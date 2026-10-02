Кибербезопасность для каждого: как прошел Месяц кибербезопасности в Казахстане

В Казахстане завершился Месяц кибербезопасности, объявленный Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан. В течение сентября по всем регионам страны проходили образовательные, экспертные и информационно-разъяснительные мероприятия, главная задача которых помочь гражданам лучше понимать современные цифровые угрозы и знать, как защитить себя и свои данные.

Стартовым мероприятием Месяца кибербезопасности стала конференция «CYBER STEPPE 2026» в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai, объединившая представителей государственных органов, экспертного сообщества и отрасли кибербезопасности.

В первый день конференции эксперты обсудили актуальные вопросы киберустойчивости, современные цифровые угрозы и подходы к обеспечению информационной безопасности. Второй день «CYBER STEPPE 2026» был ориентирован на семьи, студентов и педагогов. О сложных цифровых угрозах говорили простым языком и через практику. Участники прошли интерактивные тренажеры и квизы по темам кибербуллинга и угроз в онлайн-играх.

Также в Астане состоялось мероприятие Fortinet Security Day - мероприятие для профессионального сообщества, с практическими сессиями по современным подходам к управлению киберрисками и применению средств защиты.

Важной частью Месяца кибербезопасности стала работа в регионах. Более 20 региональных мероприятий - форумы, семинары и практические воркшопы охватили свыше 2 тыс. участников. Встречи проходили в университетах, колледжах и IT-хабах с участием ведущих экспертов в области кибербезопасности. Они рассказывали о современных киберугрозах, разбирали реальные ситуации и делились практическими рекомендациями по защите персональных данных и безопасному поведению в интернете.

Отдельное внимание уделили повышению киберграмотности педагогов. В Астане для методистов городского Методического центра провели тренинг по основам кибербезопасности и защите в цифровой среде. Кроме того, совместно с UNICEF прошли образовательные мероприятия в Алматы и Шымкенте, направленные на развитие киберосведомленности и навыков безопасного поведения в интернете.

Завершающим крупным событием месяца стала международная конференция KazHackStan-2026, прошедшая 29-30 сентября в Астане.

В первый день участники обсудили защиту граждан от интернет-мошенничества, утечки персональных данных, распространение дипфейков и защиту критической инфраструктуры. Одним из центральных мероприятий стала панельная сессия «Киберустойчивость Казахстана: государство, технологии и совместная ответственность».

В рамках конференции состоялась церемония CyberNomad Awards. Награды получили лучшие багхантеры Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана за вклад в выявление уязвимостей и повышение защищенности цифровых систем.

Отдельным направлением KazHackStan-2026 стали соревнования по практической кибербезопасности CyberKumbez и национальный отбор школьников в сборную Казахстана для участия в Международной олимпиаде по кибербезопасности ICO 2027 в Италии.

Второй день конференции - Secure Development & Hack Day - был посвящен практической стороне кибербезопасности. Казахстанские и международные эксперты представили технические доклады, провели демонстрации атак и методов защиты, а также разобрали реальные уязвимости и киберинциденты.

Еще одной инициативой Месяца кибербезопасности стал конкурс видеороликов «Кибербезопасность начинается с тебя!». В нем приняли участие граждане разных возрастов и поколений из различных регионов Казахстана. Через свои работы участники рассказывали о цифровых угрозах, защите личных данных и правилах безопасного поведения в интернете. Итоги конкурса подвели на площадке KazHackStan-2026, где состоялось награждение победителей.

Особое внимание в рамках Месяца кибербезопасности Министерство уделило информационно-разъяснительной работе и подготовке практических материалов для граждан. Через официальные площадки регулярно публиковались рекомендации по защите персональных данных, паролей и учетных записей, безопасному использованию цифровых сервисов и распознаванию распространенных киберугроз.

Отдельно для казахстанцев, выезжающих за рубеж, были подготовлены памятки по цифровой безопасности, которые также направили в Министерство иностранных дел РК для дальнейшей информационно-разъяснительной работы.

Месяц кибербезопасности завершился, но правила цифровой безопасности остаются актуальными каждый день. Сильная киберкультура формируется не только благодаря технологиям и системам защиты, она начинается с повседневных действий каждого человека, а именно внимательного отношения к своим данным, надежных паролей, осторожности при переходе по ссылкам и осознанного поведения в цифровой среде.