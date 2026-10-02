1 октября в Астане стартовал международный технологический форум AI & Digital Bridge 2026 — центральное международное событие AI MONTH, проходящего в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане.

В рамках международного IT-форума AI & Digital Bridge 2026 Президент Касым-Жомарт Токаев посетил выставку перспективных проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и робототехники.

Главе государства представили модель AI-Enabled University, реализованную в Qazaq AI Research University, который является первым в Казахстане специализированным исследовательским университетом в сфере искусственного интеллекта и первым AI-Enabled университетом в Центральной Азии.

Также были представлены цифровой сервис Trusted Kazakhstan, проект ALFA по внедрению ИИ в обучение сельских малокомплектных школ и новые функции национального мессенджера Aitu.

Отдельно были продемонстрированы решения группы «Самрук-Қазына» в сфере искусственного интеллекта, включая цифровой двойник месторождения и проект Smart Диагностика.

Кроме того, представлены технологии Higgsfield.ai для создания видеоконтента с помощью генеративного ИИ и проект Data Center Valley по созданию крупнейшего в Центральной Азии кластера центров обработки данных и AI-инфраструктуры.

Представленные разработки направлены на широкое внедрение искусственного интеллекта в различные сферы экономики и госуправления, поддержку отечественной цифровой инфраструктуры и укрепление позиций Казахстана в качестве регионального технологического хаба.

Ключевое позиционирование форума в этом году — Казахстан является евразийским центром искусственного интеллекта - Kazakhstan is the Eurasian AI Hub. Оно отражает курс Казахстана по развитию собственной технологической экосистемы, привлечение международных экспертиз и инвестиций, подготовку специалистов и создание условий для развития AI-компаний.

Эта повестка получила продолжение в ключевом событии первого дня форума — пленарном заседании с участием Главы государства, где развитие искусственного интеллекта и цифровой экономики рассматривалось в девяти последующих технологических трансформациях Казахстана.

– Мы все являемся свидетелями того, как технологии искусственного интеллекта кардинально преобразуют промышленность, финансы, образование, науку, государственное управление и образ жизни людей. С учетом этого повестка AI & Digital Bridge ежегодно обновляется: появляются новые актуальные темы, расширяется круг участников. Наряду с темой цифровизации на форуме также проходят дискуссии по вопросам вычислительной инфраструктуры, больших языковых моделей, робототехники. Особое внимание уделяется законодательному регулированию и обеспечению безопасности в сфере науки и технологий. Таким образом, AI & Digital Bridge эффективно служит золотым мостом для международных контактов в области новых технологий, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

В программе также приняли участие международные спикеры, представляющие глобальную технологическую индустрию:

Рев Лебаредян - вице-президент по симуляции Physical AI, NVIDIA.

Билл Форд - председатель совета директоров и генеральный директор, General Atlantic.

Баладжи Шринивасан - основатель Network School.

Грег Уайлер - основатель, генеральный директор и главный архитектор, E-Space и другие.

“Технологический рывок невозможен без трех условий: понятных и стабильных правил игры, доверия со стороны предпринимательского сообщества и тесного сотрудничества государства, бизнеса и науки. Нам необходимы международный обмен знаниями, совместные исследования, инвестиции, технологическое сотрудничество и развитие талантов. Казахстан последовательно выступает за мирное, безопасное и ответственное развитие искусственного интеллекта. Наша позиция остается неизменной», - сообщил Глава Государства Токаев.

Также одним из центральных событий первого дня стало торжественное открытие Qazaq Artificial Intelligence Research University (QAIRU) — нового исследовательского университета, в котором искусственный интеллект становится основой образовательной и исследовательской среды. Создание QAIRU направлено на подготовку специалистов и развитие исследовательской базы для новой технологической экономики Казахстана.

В церемонии открытия принял участие Заместитель Премьер-Министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Хасенович Мадиев.

«Университет должен стать центром притяжения талантов и флагманской площадкой для развития новых образовательных технологий. Наша задача перейти к персонализированному образованию с использованием искусственного интеллекта и построить полный цикл - от обучения и исследований, производства до технологических продуктов и их коммерциализации. Выпускники должны не только владеть современными AI-инструментами, но и научиться применять их в настоящее время, превращая знания в экономический эффект», - отметил Жаслан Мадиев, заместитель Премьер-министра - министр искусственного интеллекта и развития Республики Казахстан.

Специальная программа первого дня завершилась двусторонними встречами, посвящёнными развитию международного технологического сотрудничества и новым совместным инициативам.

Первый день AI & Digital Bridge обозначил основные направления технологической повестки форума: развитие AI-индустрии и вычислительной инфраструктуры, человеческого капитала и технологического предпринимательства, привлечение инвестиций и расширение международных партнёрств.

2–3 октября - открытая программа форума

Основная программа AI & Digital Bridge 2026 продолжится 2–3 октября и будет доступна владельцам билетов. Она объединит международных экспертов, технологические компании, инвесторов, стартапы и разработчиков.

В центре программы - искусственный интеллект и вычислительная инфраструктура, венчурные инвестиции и цифровые финансы, технологическое предпринимательство, кибербезопасность, развитие человеческого капитала, GameDev и креативные индустрии, а также применение AI в бизнесе и государственном управлении.

AI & Digital Bridge становится площадкой для обсуждения не только развития отдельных технологий, но и более широких вопросов: где будут создаваться новые AI-компании, как привлекать капитал и таланты, развивать технологическую инфраструктуру и формировать новые центры цифровой экономики.

Для Казахстана форум продолжает позиционирование страны как евразийского AI-хаба и площадки международного технологического сотрудничества.

Справочно

AI & Digital Bridge 2026 проходит 1–3 октября в Астане и является центральным международным событием AI MONTH — месяца мероприятий в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Организаторами форума выступают Международный инновационный кластер Astana Hub совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Акиматом Астаны.

Проведение AI & Digital Bridge 2026 обеспечено за счёт спонсорских средств при поддержке партнёров форума.

Золотые партнёры: Freedom Bank, Kaspi Bank, АО «Самрук-Қазына», АО «Казахтелеком». Серебряный партнёр: Halyk Bank. Бизнес-партнёр: Beeline Казахстан. Бронзовый партнёр: Yandex Qazaqstan. Телеком-партнёр: Freedom Telecom Operations. Технологический партнёр: АО «Транстелеком». Official Airline Partner: Air Astana.