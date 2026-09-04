В селе Копа Темирского района Актюбинской области открылся 259-й добровольный противопожарный пост «Ауыл құтқарушылары». Новый пожарный пост будет обеспечивать безопасность трёх населённых пунктов, входящих в состав Кенестуского сельского округа, где проживает около 2 тысяч человек.

Для оперативного реагирования пожарный пост оснащен пожарной техникой, необходимым оборудованием, обмундированием, средствами связи, предоставленными МЧС. Для несения службы укомплектован сотрудниками, которые прошли соответствующеее обучение в ДЧС.

Открытие нового пожарного поста позволит повысить уровень пожарной безопасности в населённых пунктах Кенестуского сельского округа, а также обеспечить оперативное реагирование на пожары и другие чрезвычайные ситуации.