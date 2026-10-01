В Жамбылской области строят восемь объектов «Ауыл құтқарушылары»

В акимате Жамбылской области состоялось рабочее совещание с участием Министра по чрезвычайным ситуациям Мурата Муханова и акима области Ербола Карашокеева. В центре внимания были конкретные меры по повышению безопасности жителей региона и совместная работа МЧС и местных исполнительных органов.

Одним из главных вопросов стало развитие проекта «Ауыл құтқарушылары». В области уже начато строительство восьми объектов, которые позволят приблизить спасательные подразделения к сельским населенным пунктам и сократить время реагирования на происшествия. Работа в этом направлении продолжится. Планируется дальнейшее развитие спасательной инфраструктуры и подготовка дополнительных мероприятий.

Также на совещании обсудили сейсмическую и промышленную безопасность, профилактику паводков. Отдельное внимание уделили развитию системы оповещения населения, в том числе установке сиренно речевых оповещателей. По вопросам сейсмической безопасности рассмотрели разработку карты сейсмического микрорайонирования Тараза.

МЧС и акимат продолжат совместную работу по всем обозначенным направлениям. Будут разработаны дополнительные планы и определены дальнейшие меры по предупреждению рисков, развитию системы оповещения и укреплению спасательной инфраструктуры. Главная цель этой работы заключается в обеспечении безопасности и благополучия жителей Жамбылской области.