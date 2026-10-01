Глава МЧС открыл новую спасательную станцию на побережье Балхаша

В селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области с участием Министра по чрезвычайным ситуациям Мурата Муханова состоялось открытие новой спасательной станции на побережье озера Балхаш. Станция расположена непосредственно у воды, что обеспечивает постоянное присутствие спасателей, ежедневный контроль акватории и позволяет повысить оперативность реагирования на возможные происшествия.

Центральным объектом станции стала современная модульная капсула для личного состава, рассчитанная на дежурство четырех спасателей. В ней созданы все необходимые условия для круглосуточного несения службы: предусмотрены дежурное помещение, комната отдыха, место для приема пищи и санитарно-бытовое помещение. Капсула обеспечена водоснабжением, автономной системой водоотведения и средствами связи. Для отдыха и физической подготовки личного состава на прилегающей территории обустроены летняя терраса с навесом и спортивная воркаут-зона Batyr Team.

Особое внимание уделено техническому оснащению станции. Спасатели получили новый оперативно-спасательный автомобиль и современный спасательный катер для оперативного реагирования и проведения поисково-спасательных работ на воде. Подразделение также обеспечено водолазным и спасательным снаряжением, средствами связи. На территории станции оборудован отдельный ангар, где размещаются техника, специальная форма, спасательное оборудование и снаряжение, что обеспечивает их надлежащее хранение и постоянную готовность к применению.

Новая спасательная станция усиливает безопасность побережья Балхаша, туристических объектов и мест массового отдыха. Постоянное дежурство спасателей, современная техника и непосредственная близость к акватории позволяют сократить время реагирования и повысить эффективность спасательных работ. В перспективе после соответствующего обучения к работе на станции планируется привлекать местную молодежь, что позволит формировать кадровый резерв спасателей непосредственно в районе.