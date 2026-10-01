В МЧС отработаны действия государственных органов при разрушительном землетрясении

В Центре стратегического планирования и оперативного управления МЧС проведена совместная тренировка государственных органов по отработке действий при разрушительном землетрясении в городе Алматы.

В тренировке приняли участие представители 16 служб гражданской защиты, входящих в состав Республиканского оперативного штаба. В ходе тренировки отработаны ключевые алгоритмы действий при возникновении разрушительного землетрясения: порядок сбора и работы оперативного штаба, передача и обмен оперативной информацией, оценка складывающейся обстановки, принятие управленческих решений и выработка предложений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Проведение подобных тренировок позволяет оценить готовность государственных органов к слаженным действиям в условиях масштабной чрезвычайной ситуации, своевременно выявлять возможные вопросы во взаимодействии и совершенствовать существующие алгоритмы реагирования.