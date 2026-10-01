В селе Батпакты Осакаровского района Карагандинской области открылось 287-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары». Новый пожарный пост будет обеспечивать безопасность около 1 300 жителей четырех населенных пунктов.

Пожарный пост приспособлен для круглосуточного несения службы. Здесь созданы комфортные условия для работы и отдыха дежурного состава, предусмотрены гараж для хранения специальной техники и необходимые бытовые помещения.

Добровольному противопожарному формированию от МЧС передан пожарный автомобиль. Подразделение также полностью обеспечено необходимым пожарно-техническим оборудованием и средствами связи. Специалисты ДЧС на постоянной основе проводят для добровольцев теоретические и практические занятия, совершенствуя их навыки оперативного и эффективного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Открытие нового поста позволит повысить уровень пожарной безопасности в населенных пунктах и сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации. Эта инициатива будет способствовать усилению профилактики природных и степных пожаров, а также внесет значительный вклад в обеспечение безопасности местных жителей.