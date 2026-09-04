В городе Жезказган области Ұлытау завершился третий соревновательный день XXXII летнего чемпионата среди мужчин и XII летнего чемпионата среди женщин МЧС по пожарно-спасательному спорту.

Третий день соревнований прошёл на базе стадиона «Металлург» города Жезказгана в дисциплине «Пожарная эстафета 4×100 метров». В этой дисциплине особенно важны скорость, точность и командное взаимодействие - результат зависит от слаженной работы каждого участника эстафетной команды.

Чемпионы и призеры среди мужчин:

1 место - ДЧС города Астаны - 58,79 сек;

2 место - ДЧС города Алматы - 60,10 сек;

3 место - ДЧС Мангистауской области.

Чемпионки и призерки среди женщин:

1 место - ДЧС Костанайской области - 64,81 сек;

2 место - ДЧС Восточно-Казахстанской области - 65,53 сек;

3 место - ДЧС города Алматы - 65,97 сек.

Таким образом, позади уже три соревновательных дня, в течение которых спортсмены продемонстрировали высокую скорость, профессиональное мастерство и командную сплочённость. Завтра состоится заключительный и решающий день чемпионатов, спортсмены выйдут на старт в дисциплине «Боевое развёртывание».