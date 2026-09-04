В селе Кызылжар Аральского района Кызылординской области открылось 256-ое добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары». Пожарный пост будет обеспечивать безопасность 1013 жителей сел Кызылжар, Акшатау, Шомишколь, Ескитура и Райым.

Здание пожарного поста построено местным акиматом. В целях укрепления материально-технической базы вновь созданного пожарного поста МЧС переданы пожарная автоцистерна с необходимым пожарно-техническим оборудованием, комплекты боевой одежды, стационарные средства связи для обеспечения бесперебойного взаимодействия с ближайшим пожарным подразделением.

Открытие нового пожарного поста позволит повысить уровень безопасности населения, сократить время реагирования на пожары и другие чрезвычайные ситуации, а также обеспечить своевременное оказание помощи жителям отдаленных населенных пунктов.