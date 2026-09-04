В селе Мұқан Төлебаев Сарканского района области Жетісу открылось 257-ое добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары». Пост будет обеспечивать противопожарную защиту сел Үлгілі, Шұбартүбек и Мұқан Төлебаев, где проживает 963 человека.

В церемонии открытия приняли участие заместитель начальника ДЧС области Жетісу Айдар Шәріпбай, заместитель акима Сарканского района Алмас Байгунысов, сотрудники гарнизона и местные жители. Для круглосуточного несения службы созданы необходимые условия. Пост полностью укомплектован подготовленными специалистами и необходимыми средствами для реагирования. На вооружение от МЧС переданы пожарная автоцистерна, средста связи, обмундирование.

В ходе мероприятия вручены награды представителям акимата и гражданам, внесшим значительный вклад в создание и обустройство пожарного поста, а также укрепление противопожарной защиты населённых пунктов района. Развитие сети пожарных постов в области Жетісу продолжается при содействии местных исполнительных органов. Совместная работа способствует укреплению безопасности жителей отдалённых сельских населённых пунктов.