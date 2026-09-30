В Казахстане открыто 286-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары»

В селе Үміткер Бухар-Жырауского района Карагандинской области открылось 286-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары». Новый объект позволит обеспечить безопасность жителей трех населенных пунктов, где проживает более 1200 человек. Особенно это важно для сельских населенных пунктов, расположенных вдали от районного центра.

Новый пожарный пункт построен при поддержке местных исполнительных органов. Здесь созданы необходимые условия для круглосуточного несения службы личным составом. Объект оснащен пожарной техникой, средствами связи, пожарно-техническим оборудованием и специальной одеждой. Это позволит специалистам оперативно прибывать к месту вызова и эффективно реагировать на пожары и другие чрезвычайные ситуации.

Запуск пункта позволит повысить уровень безопасности в отдаленных населенных пунктах и сократить время оказания помощи населению.