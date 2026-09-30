МЧС усиливает пожарную защиту растущей Астаны

Столичный гарнизон МЧС получил крупную партию современной пожарной техники, комплектов боевой одежды и пожарно-спасательного инструмента. Новое оснащение приобретено за счет средств местного бюджета для усиления пожарной защиты быстро растущей Астаны.

В передаче техники приняли участие Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов и аким Астаны Женис Касымбек. Новые машины и оснащение переданы подразделениям ДЧС города на территории специализированной пожарной части № 4.

Астана продолжает расти и расширяться. Сегодня в столице проживает более 1,69 млн человек. Только за восемь месяцев 2026 года введено свыше 2,7 млн квадратных метров жилья. Новые жилые массивы, высотные здания, социальные и инфраструктурные объекты одновременно расширяют территорию ответственности пожарных и спасателей. Поэтому столичный гарнизон усиливается комплексно. Вместе с современной пожарной техникой подразделения получили новые комплекты боевой одежды и пожарно-спасательный инструмент. Это оснащение необходимо непосредственно на месте происшествия: для защиты пожарных, проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров в условиях плотной городской застройки.

Поддержка столичных подразделений МЧС за счет местного бюджета ведется последовательно. Такое взаимодействие МЧС и акимата позволяет развивать пожарно-спасательную инфраструктуру вслед за самой Астаной и усиливать возможности подразделений там, где появляются новые районы и растет население.

Для быстро развивающейся столицы безопасность должна закладываться одновременно с развитием городской инфраструктуры. Чем больше становится Астана, тем выше требования к готовности подразделений, которые первыми прибывают на помощь людям.