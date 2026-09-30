В Казахстане открыто 285-е добровольное пожарное формирование «Ауыл құтқарушылары

В селе Теке Сауранского района Туркестанской области в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» состоялось открытие нового пожарного поста. Новый объект позволит повысить оперативность реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации в четырех населенных пунктах района.

Пожарный пост расположен на значительном удалении от ближайшей специализированной пожарной части – 35 километров, что ранее могло увеличивать время прибытия подразделений к месту происшествия. С открытием нового поста противопожарная защита стала более доступной для жителей сельской местности. Зона ответственности пожарного поста включает четыре населенных пункта с общей численностью населения 6463 человек. Наличие постоянного дежурства и необходимой пожарной техники позволит обеспечить более оперативное реагирование на возгорания и другие чрезвычайные ситуации.

В результате проведенных работ создана необходимая материально-техническая база для организации полноценной работы пожарного поста. Для оперативного реагирования пост оснащен пожарной техникой, а также необходимым пожарно-техническим оборудованием. На сегодняшний день объект полностью укомплектован необходимым оснащением и личным составом, который прошел первичное обучение в ДЧС.

Открытие пожарного поста в Теке – очередной шаг в развитии системы противопожарной защиты Туркестанской области и повышении безопасности жителей отдаленных населенных пунктов.