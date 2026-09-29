Орден «Айбын» и медали «Ерлігі үшін»: сотрудники МЧС удостоены государственных наград

Сотрудники МЧС, принимавшие участие в ликвидации крупного лесного пожара в «Семей орманы», удостоены государственных наград за мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга.

Орденом «Айбын» I степени имени Сагадата Нурмагамбетова награжден вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Кеген Турсынбаев. Орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы награжден заместитель начальника ДЧС области Абай Алексей Штыкель.

Медалью «Ерлігі үшін» награждены девять участников ликвидации пожара:

- Еркебулан Кабдулсаметов, командир отделения пожарной части № 5 УЧС города Семей;

- Ердаут Суйекпаев, старший инструктор по вождению пожарного автомобиля пожарной части № 2 УЧС города Семей;

- Мадияр Омаров, старший пожарный-спасатель СПЧ № 1 УЧС города Семей;

- Асхат Төкенов, начальник Центра планирования и оперативного управления ДЧС области Абай;

- Айқын Қуанғанов, водитель-сотрудник пожарного автомобиля пожарной части № 12 ОЧС Бородулихинского района;

- Саид Амирханов, старший пожарный-спасатель пожарной части № 2 УЧС города Семей;

- Кайрат Тулеугазин, начальник ОЧС Бородулихинского района;

- Ерасыл Бекен, пожарный-спасатель пожарного поста № 19 ОЧС Бородулихинского района;

- Сергей Пинигин, командир воздушного судна Ми-8 АО «Казавиаспас».

Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечены девять сотрудников, еще пять сотрудников Департамента получили благодарность акима области Абай. Награды отличившимся вручил аким области Берик Уали.

Награжденные представляли разные звенья одной операции: пожарно-спасательные подразделения, оперативное управление, районные подразделения и авиацию МЧС. Во время июльского пожара в «Семей орманы» они вместе с другими службами работали на тушении лесного массива и защите населенных пунктов от распространения огня.

19 октября в Казахстане отмечается День спасателя. Награждение участников ликвидации пожара в преддверии профессионального праздника стало признанием мужества и профессионализма людей, для которых работа в условиях чрезвычайной ситуации является ежедневной службой.