В Казахстане открыто 284-е добровольное пожарное формирование «Ауыл құтқарушылары»

В селе Октябрьское района имени Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» введён в эксплуатацию 284-й добровольный противопожарный пост.

Пост будет обеспечивать пожарную безопасность населённых пунктов Октябрьское, Гаврино, Зарослое, Хлебороб и Суворовка. В зоне его ответственности проживает 630 человек.

Новый пост обеспечен современной техникой и необходимым оборудованием. Пост полностью укомплектован для несения службы: здесь имеются пожарная техника, средства связи, пожарно-техническое вооружение и боевое обмундирование, переданные МЧС. Созданы условия для круглосуточного дежурства личного состава и оперативного реагирования на пожары. Добровольцы прошли специальную подготовку в ДЧС СКО.

Открытие добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары» позволит повысить уровень пожарной безопасности в населённых пунктах, обеспечить оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и повысить безопасность жителей сельской местности.