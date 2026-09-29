В Казахстане открыто 283-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары»

В селе Саржал Абайского района области Абай в рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары» построен и введён в эксплуатацию новый добровольный противопожарный пост.

В селе Саржал насчитывается 372 жилых дома, в которых проживает около 1 600 человек. Кроме того, зарегистрировано порядка 80 крестьянских хозяйств.

Новый пост обеспечен современной пожарной техникой и необходимым оборудованием. Для несения службы пост полностью укомплектован: здесь имеются пожарная техника, средства связи, пожарно-техническое вооружение и боевое обмундирование, предоставленные Министерством по чрезвычайным ситуациям. Созданы необходимые условия для круглосуточного дежурства личного состава и оперативного реагирования на пожары. Добровольцы, которые будут нести службу на посту, прошли специальную подготовку в Департаменте по чрезвычайным ситуациям области Абай.

Открытие добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары» позволит повысить уровень пожарной безопасности в сельской местности, обеспечить оперативное реагирование на пожары и чрезвычайные ситуации, а также повысить безопасность жителей Саржала и прилегающих территорий.