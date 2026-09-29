Делегация МЧС Казахстана посетила Белорусскую АЭС

В рамках рабочей поездки в Республику Беларусь делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан во главе с министром Муратом Мухановым посетила Белорусскую атомную электростанцию.

Руководство БелАЭС представило информацию о работе станции, системах безопасности и подготовке оперативного персонала. Делегация ознакомилась с производственной площадкой, информационным центром и полномасштабным тренажёром.

Тренажёр позволяет моделировать различные режимы работы энергоблока и отрабатывать действия персонала при возникновении нештатных ситуаций.

В ходе посещения подразделения МЧС по охране БелАЭС были рассмотрены организация несения службы, системы мониторинга и оповещения, порядок реагирования на нештатные ситуации и взаимодействия спасателей с оперативным персоналом станции.

Делегации продемонстрировали пожарную и аварийно-спасательную технику, специальное оборудование и защитное сооружение для укрытия дежурной смены.