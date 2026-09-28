В Казахстане открыт 282-й добровольный противопожарный пост «Ауыл құтқарушылары»

В селе Коростели Бородулихинского района области Абай в рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары» введён в эксплуатацию новый добровольный противопожарный пост.

В зону ответственности поста входят село Коростели и населённый пункт Ауыл станциясы. Здесь проживает 1 142 человека.

Объект обеспечен электроэнергией и водоснабжением. Новый пост полностью оснащён необходимой пожарной техникой, средствами связи, пожарно-техническим вооружением и боевой одеждой, предоставленной Министерством по чрезвычайным ситуациям. Созданы все условия для круглосуточного дежурства личного состава и оперативного реагирования на пожары. Добровольцы прошли специальную подготовку в Департаменте по чрезвычайным ситуациям области Абай.

Открытие добровольного противопожарного поста позволит усилить пожарную безопасность в сельских населённых пунктах, повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечить безопасность жителей.