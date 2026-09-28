В Казахстане открыт 281-й добровольный противопожарный пост «Ауыл құтқарушылары»

В селе Сосновка Бородулихинского района области Абай в рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары» введён в эксплуатацию новый добровольный противопожарный пост.

Пост будет обеспечивать пожарную безопасность 1 152 жителей населенных пунктов Сосновка, Ивановка, Березовка и Озерки.

Противопожарный пост оснащен необходимой инженерной инфраструктурой. Объект обеспечен электроэнергией, водоснабжением и автономной системой водоотведения. Новый пост полностью укомплектован современной техникой и необходимым оборудованием. Здесь имеются пожарная техника, средства связи, пожарно-техническое вооружение и боевое обмундирование, переданные Министерством по чрезвычайным ситуациям. Созданы необходимые условия для круглосуточного дежурства личного состава и оперативного реагирования на пожары. Добровольцы, несущие службу на посту, прошли специальную подготовку в Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Открытие нового противопожарного поста позволит повысить оперативность реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации в сельских населённых пунктах, усилить меры пожарной безопасности и обеспечить безопасность жителей.