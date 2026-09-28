В Казахстане открыт 280-й добровольный противопожарный пост «Ауыл құтқарушылары»

В селе Песчанка Бородулихинского района области Абай в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» введён в эксплуатацию 280-й добровольный противопожарный пост.

Пост будет обеспечивать пожарную безопасность населённых пунктов Песчанка, Жарбулак, Буркотово и Сахновка. В зоне его ответственности проживает 1 024 человека.

Новый пост обеспечен современной техникой и необходимым оборудованием. Пост полностью укомплектован для несения службы: здесь имеются пожарная техника, средства связи, пожарно-техническое вооружение и боевое обмундирование, переданные МЧС. Созданы условия для круглосуточного дежурства личного состава и оперативного реагирования на пожары. Добровольцы прошли специальную подготовку в ДЧС.

Открытие добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары» позволит повысить уровень пожарной безопасности в населённых пунктах, обеспечить оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и повысить безопасность жителей сельской местности.