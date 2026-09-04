В городе Жезказгане области Ұлытау завершился второй соревновательный день XXXII летнего чемпионата Республики Казахстан среди мужчин и XII летнего чемпионата Республики Казахстан среди женщин МЧС по пожарно-спасательному спорту.

Во второй день спортсмены состязались в дисциплине «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями». Участники продемонстрировали высокую скорость, физическую подготовку, координацию и технику преодоления препятствий. Борьба за призовые места вновь получилась напряжённой — сильнейших спортсменов разделяли считанные сотые секунды.

Личное первенство среди мужчин:

1 место - Мауланов Сарвар, ДЧС города Шымкента, с результатом 15,99 сек;

2 место - Савон Дмитрий, ДЧС Акмолинской области, с результатом 16,19 сек;

3 место - Абильбаев Динмухамед, ДЧС города Алматы, с результатом 16,26 сек.

Командный зачёт среди мужчин:

1 место - ДЧС Акмолинской области, 100,33 сек;

2 место - ДЧС города Астаны, 101,13 сек;

3 место - ДЧС Восточно-Казахстанской области, 102,78 сек.

Лучшее время дня среди мужчин по итогам двух попыток показал Мухамедали Асхат, ДЧС Акмолинской области - 15,98 сек.

Личное первенство среди женщин:

1 место - Лукьянова Алёна, ДЧС Костанайской области, с результатом 16,90 сек;

2 место - Подгородецкая Кристина, ДЧС города Астаны, с результатом 17,05 сек;

3 место - Реджеметова Ситора, ДЧС Мангистауской области, с результатом 17,28 сек.

Командный зачёт среди женщин:

1 место - ДЧС Костанайской области, 106,10 сек;

2 место - ДЧС города Астаны, 111,10 сек;

3 место - ДЧС города Алматы, 111,28 сек.

Лучшее время дня среди женщин по итогам двух попыток показала Реджеметова Ситора, ДЧС Мангистауской области - 16,57 сек.

Таким образом, по итогам двух соревновательных дней спортсмены уже успели проявить себя в двух дисциплинах, продемонстрировав высокий уровень подготовки и стремление к победе.

Завтра участники чемпионатов выйдут на старт в дисциплине «Пожарная эстафета 4×100 метров».