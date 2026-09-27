В Казахстане открыт 279-е добровольное пожарное формирование «Ауыл құтқарушылары»

В селе Красный Яр Бородулихинского района области Абай в рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары» введён в эксплуатацию новый пожарный пост. Он будет обеспечивать пожарную безопасность около 480 жителей населённых пунктов Красный Яр, Речное и Уба-Форпост.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Аскар Тулешев, начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай, полковник Манарбек Кайыргельдинович Шапагатов, а также аким Бородулихинского района Талгат Батырулы Муратов.

Пост оснащён средствами связи, необходимым оборудованием и боевой одеждой. В здании предусмотрены административно-бытовые помещения, комнаты отдыха и приёма пищи, санитарный узел. Объект обеспечен электроэнергией, водоснабжением и отоплением.

Открытие нового поста позволит повысить оперативность реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации и обеспечить дополнительный уровень безопасности жителей населённых пунктов.