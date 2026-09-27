В Казахстане открыто 278-е добровольное пожарное формирование «Ауыл құтқарушылары»

В селе Киялы Аккайынского района Северо-Казахстанской области состоялось открытие модернизированного противопожарного пункта «Ауыл құтқарушылары» — 278-го добровольного пожарного формирования в Казахстане.

Модернизация и запуск пункта стали возможны благодаря поддержке местного товарищества с ограниченной ответственностью. Реализация проекта позволит повысить уровень пожарной безопасности и сократить время прибытия пожарных подразделений к местам происшествий.

Противопожарный пункт обеспечивает пожарную безопасность восьми населённых пунктов с общей численностью населения около 3 500 человек.

Новый объект оснащён современной техникой и необходимым оборудованием. Для несения службы здесь имеются пожарная техника, средства связи, пожарно-техническое вооружение и боевое обмундирование, переданные МЧС. Созданы условия для круглосуточного дежурства личного состава и оперативного реагирования на возгорания. Добровольцы прошли специальную подготовку.