В Казахстане открыто 277-ое добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары»

В селе Валиханово Железинского района Павлодарской области завершено строительство пожарного поста в рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары». Новый пост обеспечит противопожарную защиту четырёх населённых пунктов — Валиханово, Енбекши, Абай и Кузьмино, где проживает почти 1000 человек и работают 12 субъектов хозяйствования.

В церемонии открытия участие приняли начальник ДЧС Павлодарской области Рустамбек Амрин и заместитель акима Павлодарской области Серик Туленбергенов.

Пост рассчитан на размещение одного пожарного автомобиля, который передали МЧС. Также ведомство оснастило пост средствами связи и боевой одеждой. Для несения службы предусмотрено четыре штатных места, что позволит обеспечить трудоустройство местных жителей.

Здание оснащено административно-бытовыми помещениями для личного состава, включая комнаты отдыха, питания и санитарно-бытовые зоны. Также предусмотрены необходимые условия для круглосуточного дежурства и оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации.

В новом пожарном посту создано современное и комфортное пространство для сотрудников.

Представителям местных исполнительных органов вручены благодарственные письма от имени ДЧС Павлодарской области за вклад в создание и развитие добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары».

Создание поста «Ауыл құтқарушылары» повысит уровень пожарной безопасности в сельской местности и позволит сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации.