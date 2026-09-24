В Казахстане определили лучшего начальника караула 2026 года

Завершился I Республиканский смотр-конкурс «Лучший начальник караула», организованный Комитетом противопожарной службы МЧС Республики Казахстан и объединивший сильнейших представителей пожарных подразделений страны.

На протяжении двух дней участники демонстрировали профессиональные знания, физическую и специальную подготовку, практические навыки, умение оперативно оценивать обстановку и принимать решения в сложных условиях.

В церемонии закрытия и награждения победителей принял участие вице-министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Рамиль Камалов.

По итогам всех этапов победителем I Республиканского смотра-конкурса «Лучший начальник караула» и обладателем звания «Лучший начальник караула – 2026» стал начальник караула пожарной части № 15 ДЧС города Алматы Даурен Есенгалиев. Второе место занял начальник караула пожарной части № 7 области Абай Төребай Оразғалиев. Тройку призеров замкнул начальник караула пожарной части № 6 ДЧС Павлодарской области Темирлан Жаныбеков.

Отдельными специальными призами в номинации «За волю к победе» награжден начальник караула пожарной части № 5 ДЧС области Жетісу Сержан Молдахунов. За лучший результат при прохождении полосы специальных препятствий специальной награды удостоен начальник караула пожарной части № 14 ДЧС Кызылординской области Ерасыл Өмірзақ.

Всем участникам вручены памятные подарки.

В рамках церемонии также выступили представители компаний-партнеров, оказавших поддержку в организации конкурса и предоставлении профессионального пожарно-спасательного оборудования.

От имени участников впечатлениями от соревнований поделился начальник караула пожарной части № 41 ДЧС Туркестанской области Еркебұлан Керимбек.

Проведение республиканского конкурса послужит импульсом к повышению мотивации начальников караулов на совершенствование теоретической, физической практической подготовки и профессионального мастерства.

Церемония завершилась общей памятной фотографией участников, победителей и гостей конкурса.