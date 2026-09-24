В Казахстане открыто 276-е добровольное пожарное формирование «Ауыл құтқарушылары

В селе Новобратское Буландынского района Акмолинской области состоялось открытие пожарного поста «Ауыл құтқарушылары». Новый объект позволит повысить оперативность реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации в четырех населенных пунктах района.

Пожарный пост расположен на значительном удалении от ближайшей специализированной пожарной части – 91 километр, что ранее могло увеличивать время прибытия подразделений к месту происшествия. С открытием нового поста противопожарная защита стала более доступной для жителей сельской местности. Зона ответственности пожарного поста включает четыре населенных пункта с общей численностью населения 1 125 человек. Наличие постоянного дежурства и необходимой пожарной техники позволит обеспечить более оперативное реагирование на возгорания и другие чрезвычайные ситуации.

Открытие объекта стало возможным в рамках реновации, проведенной местным товариществом. В результате проведенных работ создана необходимая материально-техническая база для организации полноценной работы пожарного поста. Для оперативного реагирования пост оснащен пожарной техникой, а также необходимым пожарно-техническим оборудованием. На сегодняшний день объект полностью укомплектован необходимым оснащением и личным составом, который прошел первичное обучение в ДЧС.

Также село теперь украшает новая автобусная остановка, выполненная в стиле МЧС. Старый пожарный автомобиль теперь не только украшает населенный пункт, но и служит местом, где люди ожидают транспорт. Открытие пожарного поста в Новобратском – очередной шаг в развитии системы противопожарной защиты Акмолинской области и повышении безопасности жителей отдаленных населенных пунктов.