В Астане продолжается Республиканский смотр-конкурс «Лучший начальник караула»

Второй день соревнований стал одним из самых насыщенных: участники прошли практические этапы, максимально приближенные к реальной работе пожарных подразделений.

Начальники караулов продемонстрировали навыки работы с пожарным насосом, быстрого надевания боевой одежды, определения решающего направления на пожаре и решения тактических задач.

Одним из ключевых испытаний стало комплексное практическое задание, в ходе которого участникам необходимо было оценить обстановку, принять правильное решение, организовать спасение условного пострадавшего и провести тушение условного пожара.

Каждый этап требовал от участников быстроты, точности, выдержки и грамотных действий. Особое внимание судей уделялось правильности принятых решений, соблюдению требований безопасности и профессиональным действиям в условиях ограниченного времени.

Конкурс показывает, что работа начальника караула требует физической подготовки, умения быстро оценивать ситуацию, брать на себя ответственность и организовывать действия подразделения там, где каждая секунда имеет значение.