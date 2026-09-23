В Казахстане открыто 275-е добровольное пожарное формирование «Ауыл құтқарушылары»

В селе Шалдар Байдибекского района Туркестанской области состоялось открытие модернизированного противопожарного пункта «Ауыл құтқарушылары».

Модернизация и запуск противопожарного пункта стали возможны благодаря поддержке местного товарищества с ограниченной ответственностью. Проект позволит повысить уровень пожарной безопасности и сократить время прибытия пожарных подразделений к месту происшествия.

Противопожарный пункт расположен в 33 километрах от ближайшего пожарного подразделения. Он обеспечивает пожарную безопасность четырех населенных пунктов с общей численностью населения 5 408 человек.

Новый пост обеспечен современной техникой и необходимым оборудованием. Пост полностью укомплектован для несения службы: здесь имеется пожарная техника, средства связи, пожарно-техническое вооружение и боевое обмундирование, которые передал МЧС. Созданы условия для круглосуточного дежурства личного состава и оперативного реагирования на пожары. Добровольцы прошли специальную подготовку в ДЧС.